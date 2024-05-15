По всей Украине утром снова ввели аварийные отключения света: до которой продлятся
Источник:Укрэнерго
В Украине 15 мая снова будут продолжаться отключения света. Электричество будут выключать как для промышленных, так и для бытовых потребителей.
В Укрэнерго предупредили, что свет в домах людей и на предприятиях будут выключать не по графикам. Накануне, 14 мая, в Украине также действовали аварийные отключения.
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Как будут выключать свет в Украине
С 6:40 до 09:00 (15 мая – 24 Канал) диспетчерский центр Укрэнерго применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины,
– заявили в компании.
Там объяснили, что свет на объектах критической инфраструктуры не будут выключать.
Причиной отключений энергетики назвали увеличение дефицита электричества вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов.
Также сегодня (15 мая – 24 Канал) с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности,
– заявили энергетики.
Как в Украине будут выключать свет 15 мая 2024 года
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Последние новости об отключении света
- Укрэнерго вечером 14 мая сообщило, что в Украине с 21 часа и до полуночи будут применять контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. На объектах критической инфраструктуры свет не отключали.
- Причиной отключений назвали значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и рост потребления из-за похолодания.
- Впоследствии глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что без света остались ориентировочно 10% бытовых потребителей Украины.
- По словам чиновника, 14 мая на фоне определенного похолодания возросло потребление вечером, особенно – ориентировочно в 21:00. Поэтому энергетикам пришлось применить экстренные быстрые меры, чтобы сбалансировать энергосистему и сохранить контроль над ситуацией.
- Кстати, на фоне этого предполагают, что киловатт света может вырасти как до 4 гривен, так и почти до 5 гривен. Эксперт Геннадий Рябцев предположил, что свет может подорожать уже этим летом. Он добавил, что рост цены будет зависеть от того будут ли учитывать в тариф, кроме себестоимости электричества, еще и восстановление энергетических объектов.