По всей Украине – воздушная тревога: в Беларуси взлетели истребители
25 декабря 2022, 09:28Читати новину українською
Утро Рождества 25 декабря для украинцев началось с объявления о воздушной опасности. Сирены загудели по всей территории страны.
Сообщается, что в Беларуси взлетели истребители. Перейдите в укрытие или соблюдайте правила "двух стен" для безопасности.
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Где объявили о воздушной тревоге
- В Киеве и Киевской области;
- Полтавской области;
- Черкасской области;
- Черниговской области;
- Харьковской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Николаевской области;
- Донецкая область;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Львовской области; Ровенской области;
- Волынской области;
- Хмельницкой область;
- Ивано-Франковской области;
- Закарпатской области;
- Одесской области;
- Херсонской области;
- Запорожской область.
Кроме того, с 4 апреля в Луганской области продолжается непрерывная воздушная тревога. А с 11 декабря – и в Крыму.