По всей Украине – воздушная тревога: в Беларуси взлетели истребители

Утро Рождества 25 декабря для украинцев началось с объявления о воздушной опасности. Сирены загудели по всей территории страны.

Сообщается, что в Беларуси взлетели истребители. Перейдите в укрытие или соблюдайте правила "двух стен" для безопасности.

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Где объявили о воздушной тревоге

В Киеве и Киевской области;

Полтавской области;

Черкасской области;

Черниговской области;

Харьковской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Николаевской области;

Донецкая область;

Житомирской области;

Винницкой области;

Львовской области; Ровенской области;

Волынской области;

Хмельницкой область;

Ивано-Франковской области;

Закарпатской области;

Одесской области;

Херсонской области;

Запорожской область.

Кроме того, с 4 апреля в Луганской области продолжается непрерывная воздушная тревога. А с 11 декабря – и в Крыму.

Утро Рождества в Украине объявили о воздушной тревоге / Скриншот с Карты тревог Украины