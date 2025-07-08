По всей Украине – воздушная тревога: в небо взлетел МиГ-31К

Во всех областях Украины раздается воздушная тревога вечером во вторник, 8 июля. Причиной этому является взлет МиГ-31К, он является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".

24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим силам противовоздушной обороны.

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