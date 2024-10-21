По всей Украине – воздушная тревога: взлетел МиГ-31К, носитель ракеты "Кинжал"

По всей Украине днем 21 октября прозвучала воздушная тревога. Это произошло из-за взлета в небо российского МиГ-31К.

Этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает жителей всех областей Украины идти в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме.

Тревога по всей Украине прозвучала около 12:18. Воздушные силы предупредили о взлете вражеского МиГ-31К.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К из Астрахани!

– написали военные.

К слову, российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что способна обходить системы ПВО Украины. Этими ракетами Россия уже неоднократно обстреливала наше государство.

Также вблизи МиГ-31К могут присутствовать истребители Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты. Это усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанной с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

В общем взлеты бортов МиГ-31К могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта расположены на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.