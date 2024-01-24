По всей Украине – воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

24 января 2024, 11:43
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По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается, что с российского аэродрома взлетел носитель "Кинжалов".

Днем 24 января в Украине объявлено о воздушной угрозе. Взлетел носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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Вся Украина "покраснела"

Воздушные силы сообщили об угрозе из-за взлета МиГ-31К. Он слетел с аэродрома "Моздок". Пока о пусках ракет не сообщали. Однако враг непредсказуем, поэтому лучше пройдите до ближайшего укрытия.

Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь. Также можно пользоваться правилом двух стенок.

ВСУ сбили Ил-76

  • Воздушную тревогу объявили почти сразу после того, как стало известно, что в России, в Белгородской области, сбили Ил-76. Все находившиеся на борту погибли. В ВСУ подтвердили украинский медиа, что это работа наших защитников . Российские СМИ пишут, что губернатор региона и МЧС выехали в Корчанский район, где, вероятно, и могло совершить неудачную посадку где-нибудь в поле воздушное судно.
  • В России фактически подтвердили ущерб Ил-76. Однако там не раскрывают никаких деталей.
  • Также в сеть выложили видео. На нем можно увидеть последний полет судна. Видно, что самолет склонен в сторону и резко теряет высоту. Через мгновение он теряется из виду за домами. А потом можно услышать взрыв и увидеть, как в небо вздымается пламя от столкновения.

Автор: Вікторія Кульженко