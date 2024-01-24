По всей Украине – воздушная тревога: взлетел МиГ-31К
24 января 2024, 11:43Читати новину українською
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается, что с российского аэродрома взлетел носитель "Кинжалов".
Днем 24 января в Украине объявлено о воздушной угрозе. Взлетел носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
См. также Самое недооцененное войско: почему Украина опустилась на 18 место сильнейших армий мира
Вся Украина "покраснела"
Воздушные силы сообщили об угрозе из-за взлета МиГ-31К. Он слетел с аэродрома "Моздок". Пока о пусках ракет не сообщали. Однако враг непредсказуем, поэтому лучше пройдите до ближайшего укрытия.
Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь. Также можно пользоваться правилом двух стенок.
ВСУ сбили Ил-76
- Воздушную тревогу объявили почти сразу после того, как стало известно, что в России, в Белгородской области, сбили Ил-76. Все находившиеся на борту погибли. В ВСУ подтвердили украинский медиа, что это работа наших защитников . Российские СМИ пишут, что губернатор региона и МЧС выехали в Корчанский район, где, вероятно, и могло совершить неудачную посадку где-нибудь в поле воздушное судно.
- В России фактически подтвердили ущерб Ил-76. Однако там не раскрывают никаких деталей.
- Также в сеть выложили видео. На нем можно увидеть последний полет судна. Видно, что самолет склонен в сторону и резко теряет высоту. Через мгновение он теряется из виду за домами. А потом можно услышать взрыв и увидеть, как в небо вздымается пламя от столкновения.