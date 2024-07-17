По всей Украине объявили отбой воздушной тревоги: взлетал МиГ-31К

Вечером 17 июля объявляли воздушную тревогу. Причина в том, что взлетал носитель гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. В 21:50 объявили об отбое.

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Взлетал носитель "Кинжалов"

По всей Украине объявляли воздушную тревогу. Области "краснели" из-за взлета российского МиГ-31К. Он является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал", которые Россия использует для атак на Украину.

В то же время о пусках не сообщали. Мониторинговые каналы писали, что в воздухе 1 борт. Воздушные силы сообщали о его взлете с аэродрома Саваслейка.

Кроме этого, известно, что Россия запустила по Украине ударные дроны – камикадзе типа "Шахед".

Помните, что во время воздушных тревог нужно находиться в убежищах или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.