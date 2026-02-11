По всей Украине звучала тревога: взлетал МиГ-31К, в направлении Львова пускали "Кинжалы"

Во всех областях Украины днем 11 февраля прозвучала воздушная тревога. Причиной стал взлет российского самолета МиГ-31К, который является носителем ракеты "Кинжал".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Были ли пуски "Кинжалов" 11 февраля?

