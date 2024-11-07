Такого не было давно: в чем главная угроза победы Трампа для Украины и мира

Президентство Дональда Трампа будет вызовом для всего мира. Украина должна быть готова больше рассчитывать на собственные силы.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что республиканцы фактически получат всю власть. Они также побеждают на выборах в Сенат и Палату представителей.

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Чего ожидать от Трампа

Как отметил Яковенко, победа Трампа может быть досадной для нашего государства. Он, судя по всему, воспринимает войну в Украине как локальное явление, в котором Штаты не должны участвовать.

Администрация Трампа может заставить Украину пойти на так называемый "мир в обмен на территории". Хотя вряд ли Путин захочет останавливать войну.

Вероятно, будет попытка шантажировать Украину отказом от поддержки. Об этом говорил уже вице-президент Вэнс. Он говорил, что нужно прекратить поддержку Украины и сделать так, чтобы это была проблема Европы,

– сказал Яковенко.

Победа Трампа в целом станет "холодным душем" для тех, кто сильно рассчитывал на Соединенные Штаты. Приходят времена, когда и Европе, и Украине нужно больше рассчитывать на собственные силы.

Посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый предположил, чего ожидать от Трампа. Новый президент Штатов делал много одиозных заявлений и обещаний, но на практике они могут несколько измениться. А советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверен, что с приходом в Белый дом Трамп начнет значительно глубже анализировать все, что происходит. А Россию будет ждать разочарование.