Отношения на низшей точке в истории: Песков рассказал, планирует ли Путин поздравлять Трампа

Дональд Трамп становится новым президентом США. Мировые лидеры начали его поздравлять. У Путина отреагировали на победу республиканца.

Дональд Трамп неоднократно уверял, что сможет положить конец войне в Украине за 24 часа, причем он обещал это сделать еще до своей инаугурации. В Кремле заявили, что план республиканца является невыполнимым, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Реакция Кремля на победу Трампа

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время пресс-конференции прокомментировал победу Трампа. Он заявил, что США являются недружественной страной, вовлеченной в войну против России, а потому у Путина нет намерений поздравлять Трампа.

Приспешник Кремля уточнил, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона находятся на низшей в истории точке. Их дальнейшая судьба, мол, зависит от руководства США.

Отдельно Песков заявил, что завершить войну за один день, как о том говорил Трамп, не получится. В то же время он отметил, что Путин, якобы, готов к диалогу с американцами, и допустил возможность его телефонного разговора с Трампом.

Также Песков объяснил оптимистичную реакцию российских политиков на победу Трампа. Это, по его словам, связано с мирными стремлениями республиканца на международной арене.

У Путина подчеркнули, что о способности Вашингтона повлиять на завершение войны станет понятно уже в январе, когда Трамп официально вступит в должность президента.

К слову, президент Владимир Зеленский присоединился к поздравлениям и выразил надежду, что Трамп будет способствовать в установлении справедливого мира в Украине.