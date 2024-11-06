Камала Харрис обратится к своим поклонникам в Вашингтоне после поражения Трампу

После поражения от Дональда Трампа Камала Харрис обратится к нации и своим сторонникам. Вице-президент США выступит с речью из Вашингтона.

Кандидат в президенты США Камала Харрис готовит обращение к своим сторонникам и американскому народу после проигрыша на выборах. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на NBC News.

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Что известно об обращении Харрис

Выступление состоится в Вашингтоне во второй половине дня по местному времени, что будет в ночь на 7 ноября по киевскому.

Обратите внимание! Сначала Харрис планировала произнести свою речь на территории Университета Говарда, однако из-за поражения Дональду Трампу она выступит в другом месте.

По данным NBC News, сопредседатель ее предвыборной кампании Седрик Ричмонд сообщил людям, собравшимся возле университета, что они смогут услышать ее обращение позже. После этого, немного разочарованные, они разошлись по домам.

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