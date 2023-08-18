Что в США сочтут победой Украины в войне: в Госдепе расставили точки над "и"

США поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупантами. В Госдепе рассказали, что сочтут победой Украины в войне с Россией.

Детали раскрыл Ведант Пател – заместитель представителя Государственного департамента США. Он напомнил, что уже вскоре украинцы будут отмечать 32-ю годовщину независимости. Это будет уже второй такой праздник в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.

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Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью убралась из Украины,

– говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину. Это будет продолжаться столько, сколько потребуется. Украина должна защититься от российской агрессии и "быть в сильнейшей позиции за столом переговоров, когда придет время".

США приняли историческое решение

В Reuters заявили, что по состоянию на 18 августа 2023 года США приняли историческое решение. Штаты предоставили гарантию Нидерландам и Дании, что ускорят утверждение всех необходимых запросов третьих сторон на передачу F-16 Украине. Это произойдет сразу после того, как украинские пилоты завершат обучение. О конкретных месяцах пока не говорится.