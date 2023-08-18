Деталі розкрив Ведант Пател – заступник речника Державного департаменту США. Він нагадав, що вже невдовзі українці відзначатимуть 32 річницю незалежності. Це буде вже друге таке свято в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Ми наближаємось до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з України,

– мовиться у повідомленні.

Він також наголосив, що США продовжать підтримувати Україну. Це триватиме стільки, скільки буде потрібно. Україна має захиститися від російської агресії та "бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час".

США ухвалили історичне рішення

У Reuters заявили, що станом на 18 серпня 2023 року США ухвалили історичне рішення. Штати надали гарантію Нідерландам та Данії, що прискорять затвердження всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу F-16 Україні. Це станеться відразу після того, як українські пілоти завершать навчання. Про конкретні місяці наразі не мовиться.