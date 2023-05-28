Украина сможет закончить войну еще в текущем году: Подоляк назвал главное условие

Для нашего государства единственно приемлемой является формула мира, которую предложил Киев. В Офисе Президента констатировали, что другие инициативы бессмысленны. Также там отметили, что должно помочь Украине выиграть войну уже в этом году.

По состоянию на 28 мая продолжаться уже 459 сутки широкомасштабной российско-украинской войны и нет сомнений в том, что все украинцы считают дни до победы. В то же время, советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что является главным условием приближения нашего государства к миру в ближайшей перспективе.

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Что поможет Украине победить

Как отметил Подоляк, Украина продвигает мирный план, заключающийся в полном выводе российских войск с территории нашего государства. Какие-либо переговоры или другие "мирные формулы", по его словам, сейчас не имеют смысла.

Вместе с тем, очевидно, что только вооруженная поддержка от западных партнеров может гарантировать победу Вооруженных Сил. Потому и не исключено, что уже к концу этого, в 2023 году, мы победим, если союзники предоставят все необходимое.

В частности, речь идет о поставках артиллерии, снарядов, ракетах большой дальности и истребителей.

Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны,

– также подчеркнул Подоляк в интервью La Repubblica.

Кроме того, он констатировал, что мировые лидеры ясно осознают природу этой войны. Как отметил Подоляк, инструментами, которые могли бы помочь Украине преодолеть последствия агрессии, являются:

привлечение военных преступников к ответственности;

выплата репараций со стороны Кремля;

обмен пленными;

возвращение депортированных украинцев домой.

Подоляк о контрнаступлении