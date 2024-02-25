Как победить Путина: какое главное условие

Победить Владимира Путина - просто. Надо, чтобы победила Украина.

Об этом 24 Каналу заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что стоит всеми силами помогать украинскому государству. Надо, в частности, усилить санкции.

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"Куча российских людей, которые имеют непосредственное отношение к военно-промышленному комплексу, к войне, не под санкциями и прекрасно чувствуют себя в Марбельях, в Америках", – сказала Романова.

На Лазурном побережье отдыхают бывшие сотрудники КГБ и сенаторы. Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" отметила, что те россияне, которые развязали войну, на войне же сейчас поднимаются и живут в Европе. Поэтому, мол, надо ограничения.

Не знаю, почему такие санкции слабые. Почему в Украине помощь не увеличивают? Вот, это та самая европейская политика, американская политика, выборы и тому подобное,

– добавила Ольга Романова.

Путин – угроза для мира