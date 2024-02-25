Как победить Путина: какое главное условие
Победить Владимира Путина - просто. Надо, чтобы победила Украина.
Об этом 24 Каналу заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что стоит всеми силами помогать украинскому государству. Надо, в частности, усилить санкции.
Смотрите также Размещение ядерки в космосе – очень опасно: решится ли на это Путин
"Куча российских людей, которые имеют непосредственное отношение к военно-промышленному комплексу, к войне, не под санкциями и прекрасно чувствуют себя в Марбельях, в Америках", – сказала Романова.
На Лазурном побережье отдыхают бывшие сотрудники КГБ и сенаторы. Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" отметила, что те россияне, которые развязали войну, на войне же сейчас поднимаются и живут в Европе. Поэтому, мол, надо ограничения.
Не знаю, почему такие санкции слабые. Почему в Украине помощь не увеличивают? Вот, это та самая европейская политика, американская политика, выборы и тому подобное,
– добавила Ольга Романова.
Путин – угроза для мира
- Война России против Украины доказала ряд просчетов Владимира Путина. В материале CNN отметили, что мало кто мог понять, почему президент России пошел на такую рискованную авантюру.
- Владимир Зеленский убежден, что война в Украине завершится только тогда, когда весь мир поймет, что глава Кремля – это угроза для его существования. Путин уже множество раз своими действиями доказал, что крупнейшее по территории государство возглавляет неадекватный человек. Президент Украины добавил, что мировые лидеры боятся кардинальных изменений в стране-агрессоре.
- Российские пропагандистские СМИ написали, что Путин заявил, что Россия якобы "готова к диалогу насчёт украинского урегулирования". Мол, вопрос в том, "хочет ли этого Киев".