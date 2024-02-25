Про це 24 Каналу заявила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що варто усіма силами допомагати українській державі. Треба, зокрема, посилити санкції.
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"Купа російських людей, які мають безпосереднє відношення до військово-промислового комплексу, до війни, не під санкціями й чудово почуваються у Марбельях, в Америках", – сказала Романова.
На Лазурному узбережжі відпочивають колишні співробітники КДБ та сенатори. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" зазначила, що ті росіяни, які розв'язали війну, на війні ж нині підіймаються та живуть у Європі. Тому, мовляв, треба обмеження.
Не знаю, чому такі санкції кволі. Чому в Україні допомогу не збільшують? Ось, це та сама європейська політика, американська політика, вибори тощо,
– додала Ольга Романова.
Путін – загроза для світу
- Війна Росії проти України довела низку прорахунків Владіміра Путіна. У матеріалі CNN зазначили, що мало хто міг зрозуміти, чому президент Росії пішов на таку ризиковану авантюру.
- Володимир Зеленський переконаний, що війна в Україні завершиться лише тоді, коли увесь світ зрозуміє, що очільник Кремля – це загроза для його існування. Путін уже безліч разів своїми діями довів, що найбільшу за територією державу очолює неадекватна людина. Президент України додав, що світові лідери бояться кардинальних змін в країні-агресорці.
- Російські пропагандистські ЗМІ написали, що Путін заявив, що Росія нібито "готова до діалогу щодо українського врегулювання". Мовляв, питання в тому, "чи хоче цього Київ".