Про це 24 Каналу заявила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що варто усіма силами допомагати українській державі. Треба, зокрема, посилити санкції.

Дивіться також Розміщення ядерки в космосі – дуже небезпечне: чи наважиться на це Путін

"Купа російських людей, які мають безпосереднє відношення до військово-промислового комплексу, до війни, не під санкціями й чудово почуваються у Марбельях, в Америках", – сказала Романова.

На Лазурному узбережжі відпочивають колишні співробітники КДБ та сенатори. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" зазначила, що ті росіяни, які розв'язали війну, на війні ж нині підіймаються та живуть у Європі. Тому, мовляв, треба обмеження.

Не знаю, чому такі санкції кволі. Чому в Україні допомогу не збільшують? Ось, це та сама європейська політика, американська політика, вибори тощо,

– додала Ольга Романова.

Путін – загроза для світу