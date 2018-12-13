Победы-2018: о главных достижениях Украины в уходящем году

Несмотря на все трудности – экономический кризис, войну и фактическое начало избирательной кампании – в 2018 году в Украине было немало и побед, как на внутренней, так и внешнеполитической арене. О позитивных сдвигах в 2018 году – в материале 24 канала.

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Внутриполитические успехи

1. Томос

Крупнейшим достижением исторического масштаба справедливо можно считать предоставление единой Украинской православной церкви автокефалии. Еще несколько лет назад никто в Украине не мог о таком и мечтать.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ. На Архиерейском соборе в Стамбуле 2 сентября епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят.

Наконец относительно Украинской церкви восстановлена историческая справедливость

11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после объединительного собора. Во время Объединительного собора, который состоится 15 декабря в Софиевском соборе, должны избрать предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви и утвердить ее устав.

На такое событие очень нервно отреагировала Россия и РПЦ. В частности, РПЦ в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, в России агония. И в Москве ищут план, чтобы сорвать предоставление Украинской церкви автокефалии. Или подорвать доверие к ней. В Кремле не ожидали, что империя даст такую трещину. Россия вообще хотела возглавить Константинополь.

Россия вместо того, чтобы возглавить весь православный мир (это мечта Кирилла), проиграла даже у себя дома. Теперь теряют Украину. Они практически пошли на прямой шантаж Вселенского патриарха Варфоломея, провоцировали его. Но все напрасно,

– говорит Давидюк.

По мнению директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, решение о Томосе – первые шаги по восстановлению исторической справедливости. Потому что на протяжении веков Россия создала много мифов с целью приписать себе чужую историю, веру и культуру – нашу, украинскую.

Благодаря Украине РПЦ считается крупнейшей православной церковью. Как только произойдет объединение Украинской церкви, то наша церковь станет самой многочисленной в мире. Потому что Россия состоит из пятнадцати федеральных округов. Там, кроме христианства, есть много других вероисповеданий,

– отметил Виталий Бала.

2. Закон о языке

4 октября Верховная Рада после горячих споров приняла в первом чтении закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Новый закон предусматривает создание института уполномоченного по защите государственного языка. Функциями уполномоченного будет защита украинского языка как элемента конституционного строя и защита права граждан на получение на государственном языке информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории страны.

Украинский язык – залог государственности

Депутаты предлагают ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере применения государственного языка. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность "за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку". Она будет аналогичной той, которая предусмотрена за публичное надругательство над государственным флагом, гербом, гимном. Нарушителям грозит штраф в размере 850 гривен, или арест до 6 месяцев или заключение на срок до 3 лет.

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Как известно, в 2014 году после Революции достоинства парламент проголосовал за отмену скандального закона экс-регионалов "Кивалова-Колесниченко". Но тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение, объяснив такую позицию необходимостью подготовки и принятия нового закона. Лишь 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" неконституционным из-за нарушения процедуры его принятия.

3. Медицинская реформа

С начала 2018 года заработала медицинская реформа, которая предусматривает четыре этапа. В течении года первичные учреждения оказания медицинской помощи должны завершить полную реорганизацию бюджетных учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. В результате чего семейные врачи начнут получать зарплату согласно количеству пациентов. В связи с чем, врачи повышают качество своих услуг, иначе пациент может изменить его. Пациент заключает договор на оказание медицинских услуг.

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В Минздраве планируют, что за каждого пациента семейному врачу будет начислено 370 гривен. За малых детей и пожилых людей будут платить вдвое больше. Но не вся эта сумма будет идти к врачу. Предусмотрен гарантированный пакет услуг и лекарственных средств за счет государственного бюджета для граждан Украины.

К медреформы есть вопросы, но постепенно она начинает действовать

Появляются врачи-ФОПы. Они заключают с пациентами декларации о предоставлении медицинских услуг и (по желанию пациентов) договоры о предоставлении дополнительных платных медицинских услуг. Получают в Минздраве лицензии на собственную медицинскую практику в семейной медицине или педиатрии.

За счет государства будут оплачивать оказания экстренной, первичной и паллиативной медицинской помощи. Еще одним новшеством является изменение принципа финансирования – вместо затрат на "койко-место" теперь будут использовать принцип "деньги ходят за пациентом".

Внешнеполитические успехи

1. Выход Украины из СНГ

12 апреля Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ. Как известно, ключевую роль в СНГ играет Россия. Де-факто Украина еще с 2014 года прекратила участие в работе органа. Украина – участник 75% межгосударственных соглашений в рамках СНГ. Но большинство этих договоров не действуют из-за действий России, которая применила санкции против Украины. Поэтому СНГ для нас уже потеряла любую стоимость и ценность.

СНГ – "Прощай"

Это еще один политический сигнал Западу, что Украина выходит из зоны влияния России и делает геополитический разворот и продолжает евроинтеграцию. Это будет способствовать более активному сближению с Западом, евроинтеграции и присоединению к НАТО.

2. Прекращение действия договора о дружбе с Россией

17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. 6 декабря Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

На пятом году войны с Россией Украина разорвала договор о "дружбе" с агрессором

Впрочем, как считает эксперт Петр Олещук, это еще не полный разрыв отношений с Россией.

Полным разрывом отношений с Россией будет прекращение дипломатических отношений, не говоря уже об официальном объявлении войны. А прекратив действие договора о дружбе, мы просто избегаем шизофренической ситуации, когда Украина одновременно воюет с Россией, а при этом имеет с ней "дружбу". Объективно этот договор прекратил свое действие в марте 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и потом оккупировала часть Донбасса. Чем и нарушила этот договор,

– подчеркнул политолог Петр Олещук.

3. Предоставление Украине ПТРК "Джавелин" и другой американской помощи

В мае Украина получила 210 ракет на 37 противотанковых комплексов "Джавелин" (ПТРК). Специалисты считают это победой, знаком поддержки наших позиций сильнейшей страной мира и единства в борьбе с российским агрессором. По словам военного эксперта Олега Жданова, это даст возможность вооружить только одну бригаду. Поэтому рассчитывать на кардинальный перелом на фронте не надо. Это возможно, если ПТРК будут непосредственно на фронте.

Трамп предоставил Украине "Джавелины" и обещает другое летальное оружие

С другой стороны, военные эксперты отмечают отвод пророссийскими боевиками тяжелой техники вглубь оккупированных территорий. Кроме того, специалисты указывают: США постоянно будут давить на РФ и наращивать силу, соответственно могут предоставить Украине и другое летальное вооружение. Особенно после обострения конфликта между Россией и Украиной в Азовском море.

Мы можем получить зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) от США. Что-то вроде "Стингеров" (переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения, – "24"), которые США использовали в свое время в Афганистане,

– отмечает Жданов.

Военный эксперт Михаил Жирохов замечает: Украине нужны, в частности, боевые вертолеты, системы ПВО и военный флот. Самостоятельно в этих направлениях мы не справимся.

Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, между Украиной и США продолжаются переговоры относительно поставок новых единиц военной техники. 12 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов в виде военной помощи Украине, включая летальное вооружение.