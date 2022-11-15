Оккупанты упаковывают чемоданы: в России заявили о бегстве администраций из Новой Каховки

Россияне четко понимают, что, несмотря на заявления их пропагандистов, на оккупированных территориях они не навсегда. Усомниться в этом не дают защитники Украины.

В российских СМИ 15 ноября появилась информация, что из Новой Каховки, на левом берегу Днепра, почему-то "внезапно" начали бежать оккупанты. Об этом сообщает 24 канал.

Интересно Во время бегства из Херсона кадыровцы "поджарили" своих, – Братчук

Бегство вглубь оккупированных территорий

В частности, говорится о "гастролерах" из России, которые почему-то решили лично исполнять волю Кремля на украинской земле. Так, бегут из города сотрудники:

администрации Новой Каховки,

государственных учреждений,

муниципальных учреждений.



Сообщения о побеге россиян / Скриншот из телеграм-канала росСМИ

В СМИ сообщается, что они переехали в более безопасные места в Херсонской области. Однако им следовало бы не останавливаться, а двигаться дальше на восток за международно признанные границы Украины, чтобы потом снова, если посчастливится выжить, не паковать чемоданы.



Новая Каховка находится на берегу Днепра / Скриншот из Deep State 15 ноября

Бегство из Железного Порта

Заметим, что это не первое заявление о бегстве россиян за последнее время. Накануне появилась информация, что из Железного Порта в Скадовск оккупанты начали вывозить свои семьи. Ранее их отвезли в город из-за того, что местные отказывались сотрудничать с оккупантами и помогать им в "ассимиляции" региона.

Можно предположить, что в их планах был не только выезд в город, который находится немного дальше линии фронта, но и движение дальше на Восток в более безопасные регионы.

Оккупанты бегут: последние новости

Из-за успешного наступления армии Украины из Херсона бегут россияне, которые хотели незаконно пожить на территории Украины. Недавно сеть рассмешило видео нытья захватчиков, которые очень не хотели ехать с Юга Украины. Они своими нарративами и слезами очень уж походили на известный мем "Вообще не хочу уезжать из Крыма".

Кстати, в Крыму россияне тоже задумываются о побеге, а потому избавляются от недвижимости. На наиболее популярном ресурсе по продаже недвижимости появилось около 15 тысяч объявлений о продаже жилья в Крыму.

Также оккупанты и коллаборанты бегут с оккупированной территории Запорожья. Так, массово начали увольняться учителя-коллаборанты, ведь они понимают, что после деоккупации им грозит наказание за государственную измену.

Интересно – Как у российских военкоров "бомбит" из-за Херсона: смотрите видео