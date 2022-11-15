Оккупанты упаковывают чемоданы: в России заявили о бегстве администраций из Новой Каховки
Россияне четко понимают, что, несмотря на заявления их пропагандистов, на оккупированных территориях они не навсегда. Усомниться в этом не дают защитники Украины.
В российских СМИ 15 ноября появилась информация, что из Новой Каховки, на левом берегу Днепра, почему-то "внезапно" начали бежать оккупанты. Об этом сообщает 24 канал.
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Бегство вглубь оккупированных территорий
В частности, говорится о "гастролерах" из России, которые почему-то решили лично исполнять волю Кремля на украинской земле. Так, бегут из города сотрудники:
- администрации Новой Каховки,
- государственных учреждений,
- муниципальных учреждений.
Сообщения о побеге россиян / Скриншот из телеграм-канала росСМИ
В СМИ сообщается, что они переехали в более безопасные места в Херсонской области. Однако им следовало бы не останавливаться, а двигаться дальше на восток за международно признанные границы Украины, чтобы потом снова, если посчастливится выжить, не паковать чемоданы.
Новая Каховка находится на берегу Днепра / Скриншот из Deep State 15 ноября
Бегство из Железного Порта
Заметим, что это не первое заявление о бегстве россиян за последнее время. Накануне появилась информация, что из Железного Порта в Скадовск оккупанты начали вывозить свои семьи. Ранее их отвезли в город из-за того, что местные отказывались сотрудничать с оккупантами и помогать им в "ассимиляции" региона.
Можно предположить, что в их планах был не только выезд в город, который находится немного дальше линии фронта, но и движение дальше на Восток в более безопасные регионы.
Оккупанты бегут: последние новости
- Из-за успешного наступления армии Украины из Херсона бегут россияне, которые хотели незаконно пожить на территории Украины. Недавно сеть рассмешило видео нытья захватчиков, которые очень не хотели ехать с Юга Украины. Они своими нарративами и слезами очень уж походили на известный мем "Вообще не хочу уезжать из Крыма".
- Кстати, в Крыму россияне тоже задумываются о побеге, а потому избавляются от недвижимости. На наиболее популярном ресурсе по продаже недвижимости появилось около 15 тысяч объявлений о продаже жилья в Крыму.
- Также оккупанты и коллаборанты бегут с оккупированной территории Запорожья. Так, массово начали увольняться учителя-коллаборанты, ведь они понимают, что после деоккупации им грозит наказание за государственную измену.
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