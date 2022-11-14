Чувствуют неладное: оккупанты вывозят семьи из Железного Порта в Скадовск

Появилась информация, что из временно оккупированного Железного Порта оккупанты начали вывозить свои семьи в временно оккупированный Скадовск. Напомним, что ранее такое наблюдали и на освобожденных сегодня территориях.

Однако заметим, что и Скадовск для них будет лишь временным убежищем, ведь Украина освободит все свои территории.

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Эвакуация в Скадовск

В ЦНС сообщили, что из Железного Порта Херсонской области сейчас выезжают семьи российских работников. Ранее их отвезли в город из-за того, что местные отказывались сотрудничать с оккупантами и помогать им в "ассимиляции" региона.

Тогда около 50 россиян были расквартированы в пансионатах, захваченных в начале оккупации города. Однако благодаря данным местного подполья известно, что "гастролеры" покинули населенный пункт. Их вывезли подальше от линии фронта в Скадовск.

Можно предположить, что они планируют двигаться дальше на восток в более безопасные для них регионы.



Семьи оккупантов вывезли в Скадовск / Скриншот из Deep State

Побег оккупантов: последние новости

Сейчас оккупанты массово бегут из Херсона из-за успешного наступления армии Украины. Так, недавно сеть рассмешило видео россиян, которые своими нарративами и слезами ну очень уж походили на известный случай побега из Крыма.

Кстати, в Крыму россияне тоже не находят покоя. Там они избавляются от недвижимости и убегают даже на радиационный Урал. Сейчас на наиболее популярном ресурсе по продаже недвижимости ориентировочно 15 тысяч объявлений о продаже в Крыму.

Убегают также и с оккупированной территории Запорожья. В частности, известно, что массово начали увольняться учителя-коллаборанты, которые понимают, что после деоккупации им грозит наказание за госпредательство.

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