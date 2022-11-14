"Американцы научились говорить с россиянами": Пионтковский объяснил, почему давно не было обстрелов

Россия давно не обстреливала энергетическую инфраструктуру Украины. Похоже, американцы научились говорить с россиянами и правильно предупредили, что будет, если такие удары повторятся.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что россияне атаковали важный объект в Сумской области, когда там работали люди.

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Американцы научились правильно говорить с россиянами

Пионтковский отметил, что американцы научились правильно говорить с россиянами. Сначала, еще 2 октября, американцы предупредили россиян, каким будет ответ за возможный ядерный удар, и Кремль, помимо алкоголика Медведева, умолк по этому поводу. Теперь же США предупредили Россию, что будет, если она продолжит обстрел энергетической инфраструктуры Украины.

Я думаю, судя по заявлениям Байдена, каким-то количеством ракет ATACMS и еще более убийственных для россиян ракет Scarp в Польше оснащают самолеты Су-24, которые поляки давно обещали поставить Украине. Я думаю россиянам сказали, что отдельные образцы ATACMS и Scarp уже переданы, и это будет в гораздо большем количестве, если вы не прекратите свои атаки на инфраструктуру.

– заметил российский публицист из США.

Пионтковский объяснил, почему давно не было обстрелов: смотрите видео

"Карты" россиян биты

Он продолжил, что "карты" россиян теперь биты. О ядерном оружии США предупредили, конвенционно Россия проиграет, а теперь ей еще нельзя бить по инфраструктуре. Запретили им это достаточно убедительно.

"Так, Байден повторял, что США дают ракеты на 80 километров, а есть еще на 250 и на 500. Вот на 500 километров я еще не дал, а на 250… Это гарантирует, что города будут в безопасности быстрее, чем поставки систем ПВО", – подчеркнул Пионтковский.

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