Про це 24 каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що росіяни атакували важливий об'єкт на Сумщині, коли там працювали люди.

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Американці навчились правильно говорити з росіянами

Піонтковський зазначив, що американці навчились правильно говорити з росіянами. Спочатку, ще 2 жовтня, американці попередили росіян, якою буде відповідь за можливий ядерний удар, і Кремль, крім алкоголіка Мєдвєдєва, замовк з цього приводу. Тепер же США попередили Росію, що буде, якщо вона продовжить обстріл енергетичної інфраструктури України.

Я думаю, судячи з заяв Байдена, що якоюсь кількістю ракет ATACMS і ще більш убивчих для росіян ракет Scarp у Польщі нині оснащують літаки Су-24, які поляки давно обіцяли поставити Україні. Я думаю росіянам сказали, що окремі зразки ATACMS і Scarp уже передані, і це буде в набагато більшій кількості, якщо ви не припините свої атаки на інфраструктуру,

– зауважив російський публіцист із США.

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"Карти" росіян биті

Він продовжив, що "карти" росіян тепер биті. Про ядерну зброю США попередили, конвенційно Росія програє, а тепер їй ще й не можна бити по інфраструктурі. Заборонили їм це досить переконливо.

"Так, Байден повторював, що США дають ракети на 80 кілометрів, а є ще на 250 і на 500. Ось на 500 кілометрів я ще не дав, а на 250… Це гарантує те, що міста будуть в безпеці швидше, ніж постачання систем ППО", – наголосив Піонтковський.

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