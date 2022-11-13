Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, в теперішніх умовах очільнику Кремля не варто паразитувати на цій темі.

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Крім того, ракетні обстріли країни-агресорки мають все нижчу інтенсивність та ефективність. Так, засоби протиповітряної оборони, які нам надають партнери, працюють, хоча й не на 100%.

Я не думаю, що буде таке (масовані ракетні атаки – 24 канал) саме 15 – 16 листопада,

– розповів російський правозахисник.

На його думку, Україна має справу з "хворими людьми" й важко передбачити їхні дії. Однак масований ракетний обстріл мирних українських міст під час проведення саміту G20, був би дуже дурним вчинком з боку росіян.

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