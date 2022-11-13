Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, в теперішніх умовах очільнику Кремля не варто паразитувати на цій темі.
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Чи здійснить Росія масовану ракетну атаку під час G20
Крім того, ракетні обстріли країни-агресорки мають все нижчу інтенсивність та ефективність. Так, засоби протиповітряної оборони, які нам надають партнери, працюють, хоча й не на 100%.
Я не думаю, що буде таке (масовані ракетні атаки – 24 канал) саме 15 – 16 листопада,
– розповів російський правозахисник.
На його думку, Україна має справу з "хворими людьми" й важко передбачити їхні дії. Однак масований ракетний обстріл мирних українських міст під час проведення саміту G20, був би дуже дурним вчинком з боку росіян.
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Саміт G20 в Індонезії: що відомо
- Зустріч Групи двадцяти відбудеться 15 – 16 листопада на індонезійському острові Балі. В Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Найімовірніше, це відбудеться в онлайн-форматі.
- Крім того, радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що на Балі український лідер спробує провести пояснювальну роботу для багатьох суб'єктів міжнародної політики, які все ще мають сумніви щодо ізоляції Росії. Подоляк назвав низку тем, які планує порушити Володимир Зеленський, детальніше – читайте тут.
- Натомість голова Кремля Владімір Путін вирішив не брати участь у саміті. Замість нього від країни-агресорки зустріч відвідає очільник російського МЗС Сєргєй Лавров. Марк Фейгін вважає, що Путін боїться їхати, оскільки його можуть убити або забрати його "другу ядерну валізку".
- На думку російського опозиційного політолога Аббаса Галлямова, російський диктатор робить помилку, відправляючи на G20 Лаврова. Так, набагато продуктивніше було б відправити в Індонезію прем'єр-міністра країни Міхаїла Мішустіна.
- У США заявили, що Росію потрібно ізолювати на саміті G20. Водночас Євросоюз та Велика Британія закликали бойкотувати представників держави-агресорки.