Экономика России продолжает курс на войну: к каким последствиям это может привести

После начала полномасштабного вторжения Кремль увеличил расходы на военную и оборонную промышленность. Сейчас российская экономика неразрывно связана с войной.

Впрочем, сможет ли Россия быстро перепрофилировать свою экономику, чтобы снизить расходы и вернуться к состоянию страны, которая не делает ставку на милитарный комплекс. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Что произойдет с Россией в случае возвращения на мирные рельсы

Остановка военно-промышленного комплекса Советского Союза привела к развалу экономической системы этой страны. Так же и Россия не может перепрофилироваться. Вещи, которые производят россияне – узкоспециализированные.

То есть на сегодня военные заводы, которые работают по военным заказам российского правительства, не могут перепрофилироваться на производство гражданской техники. В частности, из-за того, что у них нет ноу-хау, технологий, оборудования.

Поэтому, когда мы с вами говорим о перспективах, то это или будет полная остановка российской экономической системы, что приведет к хаосу и коллапсу, или это будет продолжение гонки вооружений, новый виток обострения отношений, новые ядерные угрозы и тому подобное,

– сказал Пендзин.

После резкого разворота экономики России на военные направления, легкого возврата обратно на гражданский лад быть не может. К тому же особенности построения командно-административной системы не предусматривают ориентацию на социальные потребности населения.

Логика войны предусматривает формирование достаточно мощного военного комплекса с полным забросом гражданских отраслей,

– отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Кстати, следствием переориентации экономики на военные рельсы является резкое уменьшение производства аграрной продукции. Потому что аграрный бизнес в этой ситуации прежде всего начинает терять трудовые кадры, которые объективно переходят туда, где платят больше.

Уменьшение общего предложения продовольствия в супермаркетах России является определенным следствием процессов, происходящих в экономике,

– добавил Пендзин.

По его словам, модель конца 80-х годов СССР с тотальным дефицитом это не призрак или случайность, а то, что реально на сегодня ожидает российский социум в случае продолжения данной политики.

К слову, недавно начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия успешно перевела свою экономику на военные рельсы. По прогнозам Буданова, российская экономика начнет испытывать серьезные финансово-экономические убытки летом 2025 года из-за санкций и ограничений.