Будут ли отменять воздушную тревогу на время длительных полетов российских МиГ-31К

В Украине участились продолжительные воздушные тревоги. Украинская экономика в это время значительно замедляется, поскольку большинство учреждений, магазинов и заведений не работают.

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона подчеркнул, что угроза ракетных ударов "Кинжалами" остается реальной. Об этом пишет 24 Канал.

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Отменят ли в Украине воздушные тревоги во время взлета МиГ-31К

Игнат заявил, что решение относительно того, отменять ли воздушную тревогу на время длительных полетов российских истребителей МиГ-31К, может принять исключительно высшее руководство государства. Он отметил, что в любом случае такое решение непростое, ведь угроза никуда не исчезает - "Кинжал", запущенный из МиГ-31К может достать в любую точку нашего государства.

Спикер Воздушных сил отметил, что от длительных воздушных тревог действительно страдают бизнес и экономика, не работают сервисы, а дети не ходят в школу. Поэтому продолжаются разговоры о градации и маркировке тревог по уровню опасности:

оранжевый,

желтый,

красный.

Воздушные силы будут выполнять то, что примет высшее руководство государства. Юрий Игнат напомнил, что телеграмм-канал Воздушных сил оперативно информирует общество о всех воздушных угрозах.

В Украине участились длительные воздушные тревоги