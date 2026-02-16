Итальянский военный репортер Лоренцо Кремонези в эфире 24 Канала объяснил, почему выступление президента Украины задело европейских лидеров и как это восприняли в Италии. Он также очертил более глубокие причины сложного отношения к войне в части Европы.

Смотрите также Впервые за войну: подполковник ВСУ назвал проблему, которая неожиданно возникла у россиян

Почему речь Зеленского задела Европу?

На форуме прозвучала очень жесткая и неудобная для части европейских политиков правда. Президент Украины говорил не об объемах помощи или финансовой поддержке, а о ментальной неготовности Европы воспринять себя стороной войны.

Напомним! Зеленский выступил с жесткой позицией относительно роли Украины в безопасности Европы. Президент заявил, что Украина фактически держит восточный фронт безопасности Европы и призвал к четким решениям относительно членства в НАТО. Он также отметил, что переговоры с Россией имеют смысл только при наличии силы, а выборы в Украине возможны только после перемирия, гарантий безопасности и стабильного режима тишины.

По словам Кремонези, многие до сих пор считают, что это история только об украинцах, а не о безопасности всего континента.

Зеленский сказал: Европа, вам нужно проснуться. Вот в этом была главная идея,

– отметил Кремонези.

Он пояснил, что даже в Италии, где правительство демонстрирует проукраинскую позицию, отдельные заявления восприняли эмоционально. Часть политиков почувствовала, будто их упрекают несмотря на оказанную поддержку.

У нас есть выражение: нельзя плевать в тарелку, из которой ешь. То есть логика была такая – мы поддерживаем Украину, а посмотрите, что нам говорит Зеленский,

– рассказал журналист.

Он также отметил, что главная идея речи Зеленского была не в упреке или неблагодарности. Речь шла о другом – о необходимости посмотреть на войну без иллюзий и начать готовиться к ней как к собственной реальности. По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Европе это понимали острее, но со временем ощущение угрозы притупилось.

Он говорил о другом: вы должны посмотреть, что происходит с нами, готовить свою оборону и мыслить в военных категориях, потому что Путин угрожает всем нам. Но этого не воспринимают,

– отметил Кремонези.

Журналист подчеркнул, что именно поэтому он регулярно приезжает в Украину, даже когда тема войны уже не на первых полосах европейских медиа. По его убеждению, для многих в Европе это до сих пор выглядит как история "о других", а не о себе. Он отметил, что такое восприятие больше распространено среди рядовых граждан, чем среди политических лидеров. В то же время даже на уровне общества сохраняется представление, будто украинцы отличаются от европейцев и их война не имеет прямого отношения к безопасности континента.

В Италии до сих пор сильны пророссийские настроения

Проблема не только в восприятии конкретной речи, а в более глубоких исторических и политических связях. В Италии традиционно существует часть общества, которая склонна смотреть на Россию снисходительно. Это связано как с культурными контактами, так и с влиянием мощной коммунистической традиции в прошлом.

У Италии исторически были очень глубокие связи с Советским Союзом. У нас была одна из самых сильных коммунистических партий в Европе,

– отметил Кремонези.

По его словам, параллельно с этим в Италии присутствует и сильный антиамериканский настрой. Именно поэтому риторика Кремля о якобы ответственности НАТО за войну находила отклик у части политиков и граждан. Эти тезисы активно распространялись еще задолго до полномасштабного вторжения.

Идея о том, что Россия напала на Украину из-за расширения НАТО, в Италии была очень распространенной,

– подчеркнул он.

Журналист отметил, что это создает сложный информационный фон. Часть общества воспринимает войну как далекий конфликт, который не касается их непосредственно, хотя политические лидеры лучше осознают реальные риски.

Путин атакует тогда, когда Запад слаб

Он напомнил, что полномасштабное вторжение произошло не в момент усиления НАТО, а после серьезного удара по репутации западного альянса. Речь идет о событиях в Афганистане в 2021 году, когда талибы быстро захватили Кабул после вывода международной коалиции. По словам Кремонези, именно тогда Россия увидела уязвимость Запада.

Путин нападает не тогда, когда НАТО сильное, а тогда, когда оно выглядит слабым,

– подчеркнул журналист.

Он отметил, что в Италии и в целом в Европе это осознавали не все. Распространенным оставался тезис о том, что Россия якобы реагирует на расширение НАТО. Однако, по его убеждению, реальность была противоположной: Кремль воспользовался моментом, когда Запад казался растерянным и разделенным.

Идея о том, что Путин атакует из-за расширения НАТО, в Италии была почти неосмысленной,

– отметил он.

Журналист подчеркнул, что война в Украине – это не локальный конфликт, а тест на способность Европы осознать собственную безопасность. И если этот урок не будет усвоен, последствия могут оказаться значительно шире за пределы Украины.

Что известно после Мюнхенской конференции по безопасности?