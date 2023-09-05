Си Цзиньпин не поедет на саммит G20: чего он будет ждать

Глава Китая Си Цзиньпин не поедет на саммит G20, который состоится 9-10 сентября в Индии. Причин такого решения у него много.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что сейчас в целом международные партнеры и другие государства заняли выжидательную позицию по войне в Украине. Там пока не "раздувают" вопрос переговоров, а ждут, чем завершится эта фаза боевых действий.

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Китай занял выжидательную позицию

Как отметил Рейтерович, Китай менее активно комментирует ситуацию с войной в Украине, но все равно остается активным наблюдателем. Свой "мирный план" они никуда не дели. И со временем там снова о нем заговорят.

На самом деле у Китая много причин сейчас не ехать на саммит G20. И одна из них – там пока не хотят давать ответы на вопросы, которые так или иначе будут связаны с Украиной.

К теме – смотрите разговор с Игорем Рейтеровичем на ютубе 24 Канала

Однако это все будет проговорено со временем. Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина обязательно состоится. Она будет посвящена целому комплексу вопросов, касающихся американо-китайских отношений.

Китай смотрит, как истечет эта фаза наступления. Взглянет на перспективы. Посмотрит на позиции России и сделает выводы. Они считают, что лучше ждать, а затем выступать с мирными инициативами. Или присоединиться к инициативам, которые будут возникать,

– рассказал Рейтерович.

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