Почему именно август: в разведке объяснили прогноз Буданова о переломном моменте в войне

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сделал очень смелое заявление о завершении войны. По его мнению, победа Украины будет уже в обозримом будущем.

По словам Кирилла Буданова, в августе наступит переломный момент в войне. Также он заявил, что уже к концу года активность боевых действий упадет практически до нуля, а Украина рассматривает лишь один вариант завершения войны – возвращение контроля над всей своей территорией, включая временно оккупированные Донбасс и Крым.

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Почему именно в августе будет переломный момент

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий сообщил, что наши разведчики обладают очень четким пониманием того, какие ресурсы и резервы Россия подтягивает на войну с Украиной. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Кроме того, следует учитывать помощь ВСУ от западных партнеров, а также текущие позиции наших отважных защитников и защитниц.

Никто не будет надолго откладывать контрнаступление, мы должны думать о будущем и освобождать наши земли. Иначе враг использует их в качестве плацдарма для дальнейших наступательных действий,

– сказал Скибицкий.

Вместе с тем, несмотря на большие потери, планы россиян остаются неизменными – это полная оккупация Украины. Если говорить о тактических задачах, то они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и провести там так называемые "референдумы".

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Российские оккупанты зачем-то приволокли в Херсон советский флаг. Долго эта тряпка Херсон не засоряла – усилиями наших партизан флаг СССР куда-то "внезапно исчез".

Россиянам не удается восполнять свои потери, их ресурсы быстро иссякают. Они могут просить о возобновлении переговоров, чтобы возобновить свои силы и заморозить активные боевые действия.

Оккупанты напуганы большими потерями и ищут способы сбежать с войны. Также их моральный дух подрывает понимание того, что они обычное "пушечное мясо".

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