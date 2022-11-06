"Иран шантажирует США": историк подробно объяснил, почему Тегеран сотрудничает с Россией
Иран пытается шантажировать США ради своих интересов, потому и сотрудничает с Россией. Кроме того, у Тегерана есть еще ряд причин помогать Москве.
Такое мнение 24 каналу озвучил политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчан. Ранее сообщалось о том, уменьшит ли Иран сотрудничество с Россией после признания поставок дронов.
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Иран хочет быть главным в регионе
Чибухчан рассказал, что Иран, как и Турция, хочет быть главным у себя в регионе. Он помогает России, чтобы шантажировать США. Фактически демонстрирует свою готовность к ядерным переговорам с одной стороны, с другой стороны, показывает, что будет, если с него не снимут санкции.
Иран демонстрирует, что в случае чего у него есть такая опция – заключить союз с Россией. Тогда ваша ситуация будет более сложной. Помогая России оружием, Иран повышает ставки в переговорах с США,
– отметил политический аналитик.
Южный Кавказ
Он продолжил, что Южный Кавказ – это тоже горячая точка, где периодически происходят вооруженные конфликты, последний из которых длился 3 дня полтора месяца назад. Нэнси Пелоси заявляет, что Армения, Украина и Тайвань – это борьба демократий против автократий. В этом вопросе Россия, Турция и Иран выступают союзниками против Запада, но конкурентами за влияние в регионе.
"Россия, в частности, из-за поражений в Украине теряет свой статус и влияние также на Южном Кавказе", – отметил историк.
Чибухчан подробно объяснил, почему Тегеран сотрудничает с Россией: смотрите видео
Конкуренция беспилотников
По его словам, Иран может давать России беспилотники, чтобы конкурировать с Турцией. Ведь ее байрактары раскручены в Украине. Турецкие байрактары получили такой пиар.
Иран захотел подобную рекламу своих дронов,
– подчеркнул Чибухчан.
Новости Ирана: последние события
- Правительство Ирана наконец-то признало поставки России своих дронов, которыми страна-агрессор атакует территорию Украины. Однако в Тегеране заявили, что это было еще до начала полномасштабной войны.
- В Иране 5 ноября революционная гвардия испытала новую ракету-носитель спутника. В США предполагают, что такую же используют для запуска ядерных боеголовок.
- Иран помогает России вести войну против Украины, передавая Путину вооружение. В Офисе Президента убеждены, что не нужно разрешать Тегерану производить больше ракет и дронов для Москвы.