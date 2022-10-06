Кадыров становится влиятельнее Путина, – Яковина объяснил, почему так произошло

Из-за позорных поражений в Украине Владимир Путин стремительно теряет авторитет в России. На этом фоне Рамзан Кадыров лишь приобретает политический вес.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. Он напомнил, что глава Чечни обвинил в потере Лимана одного из путинских генералов – Александра Лапина.

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"Кадыров станет самым влиятельным политиком в России"

Даже российские пропагандисты не встали на защиту Путина и его подчиненных, поскольку они опасаются Кадырова.

Кадыров становится более влиятельным, чем Путин. По всей вероятности, Кадыров станет самым влиятельным политиком в России, особенно в нынешних альянсах, которые он сейчас создает в Москве,

– отметил Яковина.

Почему Путин потерял свое влияние

Как объяснил российский журналист, дело в том, что Путин потерял значительную часть своей армии в Украине.

Профессиональные военные погибли. Глава Кремля пытается заменить эту армию мобилизованными. Но это просто сборище абсолютно недисциплинированных мужчин постарше, которые в основном занимаются употреблением алкогольных напитков и больше ничем,

– сказал Яковина.

В то же время, по его словам, глава Чечни сейчас становится эксклюзивным владельцем массовой и дееспособной военной силы.

"Ведь кадыровские подразделения во время войны в Украине не лезли под огонь и не гибли. Они преимущественно снимали тиктоки", – отметил журналист.

"Авторитет имеет тот, у кого большая армия"

Яковина подчеркнул, что в России как в авторитарной стране влияние не тот человек, у которого больше конституционных полномочий, а тот, у кого больше силы.

То есть авторитет имеет тот, у кого большая армия и кто готов ее применить. Кадыров готов это сделать, поэтому он становится более влиятельным, чем Путин,

– добавил журналист.

Кто может стать следующим президентом России

Кроме Кадырова, у России есть еще две силы, которые могут влиять на ход событий в стране.

Это ЧВК "Вагнера" , у которой есть своя артиллерия, авиация, свои танки. По словам Яковины, это достаточно боеспособная сила, которая имеет большие возможности для набора новых рекрутов в тюрьмах.

, у которой есть своя артиллерия, авиация, свои танки. По словам Яковины, это достаточно боеспособная сила, которая имеет большие возможности для набора новых рекрутов в тюрьмах. Также есть Росгвардия, которую возглавляет Виктор Золотов. Как рассказал журналист, руководителя Росгвардии считают союзником Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Как отметил Яковина, именно эти люди стали главными силовиками России.

Если Путин завтра умрет, кто-нибудь из этих трех – Кадыров, Пригожин или Золотов – станет следующим президентом России,

– сказал журналист.

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