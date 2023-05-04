Есть конкретные договоренности: Китай подписал резолюцию ООН, признающую Россию агрессором
Китай 26 апреля проголосовал за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, содержащей жесткие формулировки по России, в частности называет ее агрессором. Китай точно не просмотрел этот момент и вряд ли проголосовал случайно, это его сознательное решение.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что сейчас отношения Украины и Китая строятся на конкретных договоренностях, самое главное из них – признание территориальной целостности друг друга.
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Шейтельман отметил, что резолюция была полностью посвящена теме того, что Россия является агрессором, в частности, в войне с Украиной, была агрессором в войне с Грузией. Кроме того, было упомянуто, что Россия должна выплатить компенсации всем жертвам войны, а также выдать военных преступников.
В конце концов это полностью наш мирный план, который Зеленский еще в самом начале предлагал, чего мы и добиваемся,
– добавил спикер.
Закономерное решение
Политтехнолог считает такое решение Китайской Народной Республики вполне закономерным. К нему события вели с 24 февраля 2023 года, не 2022, но все же. Китай начал со своего "мирного плана", пытавшегося навязать Путину, но не смог.
Когда Си не удалось убедить Путина, в Китай приехали европейцы Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляен.
И они уже, я думаю, смогли договориться с Си о какой-то конструкции вокруг этого "мирного плана". Макрон уехав, сказал, что будет дорабатывать его, то есть работа Европы и Китая ведется в рамках этого плана, я так думаю,
– заметил эксперт.
Шейтельман объяснил решение Китая о резолюции ООН: смотреть видео
Договоренность с Китаем
Следующим шагом стал телефонный разговор лидера Китая с Владимиром Зеленским, убежден аналитик. Выводом этого разговора стало сообщение от государственного агентства Китая – Си уверил Зеленского, что отношения Китая и Украины строятся на взаимном признании территориальной целостности. То есть Китай признает Крым и другие оккупированные территории Украины, Украина признает Тайвань за Китаем.
Голосование фактически является продолжением этого диалога. Это означает, что Китай договорился с Европой по украинскому вопросу, скажем так, а затем согласовал это с Зеленским. Я не удивлюсь, что скоро Украина проголосует по Тайваню по честной договоренности с Китаем,
– резюмировал Шейтельман.
Что известно о резолюции от Генассамблеи ООН
- Документ об осуждении агрессии России против Украины и сотрудничестве между ООН и Советом Европы поддержали 122 страны. Среди них неожиданно оказались Китай, Индия и Бразилия. Против ожидаемых проголосовали Россия, Беларусь, КНР, Никарагуа и Сирия.
- Резолюция говорит, что ООН и Совет Европы должны "работать для того, чтобы поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической принадлежности любого государства".
- Для Украины чрезвычайно важно то, что Китай признал Россию агрессором.