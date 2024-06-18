Россия – автор его "мирного плана": что стоит за отказом Китая быть на Саммите мира

Китай и Бразилия 24 мая представили так называемый "мирный план". Кстати, Россия его также поддержала.

О чем свидетельствует такая приверженность Кремля к китайским "мирным инициативам" и как это связано с отсутствием Пекина на Саммите мира, объяснил 24 Каналу дипломат, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко.

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Что же такое китайский "мирный план"

Прежде всего надо разобраться, что означает первый пункт "мирных инициатив" Китая. В частности, там написано, что "Пекин поддерживает суверенитет, территориальную целостность, независимость всех стран мира".

Какой суверенитет Китай поддерживает сегодня – тот, который объявил Владимир Путин, или суверенитет Украины в ее международно признанных границах 1991 года?

– сказал Огрызко.

Пока что Китай говорит общими словами и красивыми формулировками, которые списаны из устава ООН, но что за этим стоит. КНР, повторяя за Путиным, говорит о "новых реалиях", войну в Украине называет "кризисом", поэтому и не удивительно, что Россия поддержала такой "план".

Я думаю, что Россия – автор китайского "мирного плана". И пока Москва не начнет рушиться, Пекин будет подыгрывать стране-агрессору, выполнять за нее "грязную" работу. Например, как накануне Саммита мира отговаривал страны Африки участвовать в конференции,

– отметил экс-министр иностранных дел Украины.

По его словам, китайско-бразильский "мирный план" был хорошо известен Москве.

Китаю не нравится давление со стороны США

Ряд политиков и экспертов до последнего надеялись, что Китай будет присутствовать на первом Глобальном саммите мира, по крайней мере отправит своего "наблюдателя". Впрочем, Пекин не изменил свою категорическую позицию.

Китай играет в свою игру, но американцам это уже надоедает,

– отметил Огрызко.

После предупреждений, которые делал госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин в апреле 2024 года, американцы начинают переходить к практическим шагам. Они накладывают санкции на китайские банки, фирмы.

Это вызвало очень болезненную реакцию в Пекине. Китайцы кричат, что США делают плохие вещи, что это незаконно, что американцы якобы сами торгуют с Россией. По мнению дипломата, что рано или поздно Китаю придется отступить, ведь иначе он начнет повторять путь России.