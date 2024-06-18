Про що свідчить така прихильність Кремля до китайських "мирних ініціатив" та як це пов'язано з відсутністю Пекіна на Саміті миру, пояснив 24 Каналу дипломат, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко.

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Що ж таке китайський "мирний план"

Насамперед треба розібратися, що означає перший пункт "мирних ініціатив" Китаю. Зокрема, там написано, що "Пекін підтримує суверенітет, територіальну цілісність, незалежність всіх країн світу".

Який суверенітет Китай підтримує сьогодні – той, який оголосив Владімір Путін, чи суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах 1991 року?

– мовив Огризко.

Поки що Китай говорить загальними словами й красивими формували, які списані зі статуту ООН, але що за цим стоїть. КНР, повторюючи за Путіним, говорить про "нові реалії", війну в Україні називає "кризою", тому й не дивно, що Росія підтримала такий "план".

Я думаю, що Росія – автор китайського "мирного плану". Й поки Москва не почне валитися, Пекін підігруватиме країні-агресорці, виконуватиме за неї "брудну" роботу. Наприклад, як напередодні Саміту миру відмовляв країни Африки брати участь у конференції,

– зазначив ексміністр закордонних справ України.

За його словами, китайсько-бразильський "мирний план" був добре відомий Москві.

Китаю не подобається тиск з боку США

Низка політиків та експертів до останнього сподівалися, що Китай буде присутній на першому Глобальному саміті миру, принаймні відправить свого "спостерігача". Втім, Пекін не змінив свою категоричну позицію.

Китай грається у свою гру, але американцям це вже набридає,

– наголосив Огризко.

Після попереджень, які робив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Пекіна у квітні 2024 року, американці починають переходити до практичних кроків. Вони накладають санкції на китайські банки, фірми.

Це викликало дуже болісну реакцію у Пекіні. Китайці кричать, що США роблять погані речі, що це незаконно, що американці нібито самі торгують з Росією. На думку дипломата, що рано чи пізно Китаю доведеться відступити, адже інакше він почне повторювати шлях Росії.