Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що Китай може відправити на саміт "спостерігача". Це потрібно Сі Цзіньпіну для того, щоб бачити ситуацію із середини.

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Чи може Китай передумати й поїхати на саміт

Китай дуже послідовний у своїх цілях – він прагне економічного партнерства з країнами Євросоюзу. Саме тому Сі здійснив візити у декілька європейських країн напередодні, зокрема до Франції.

Пекін ще не вирішив остаточно – буде чи ні. Хоча лунали заяви, що вони не визнають цей саміт, бо там не буде присутня Росія. Припускаю, що ще зарано ставити крапку в цьому питанні, хоч і були офіційні коментарі від речниці МЗС, що Китай буде відсутнім,

– припустив Клочок.

Так, Пекіну важливо говорити з тими ж Сполученими Штатами, щоб розуміти, як війна Росії проти України може вплинути на економічну стабільність, адже це для Китаю – дуже важливе питання. Крім того, у Китаю з'явився потужний конкурент – Індія, тому Пекіну треба не допустити посилення санкції проти себе.

"Це (обговорення, як можна завершити війну – 24 Канал) не може відбутися без Китаю й Китай це чудово розуміє. Для нього це одночасно перевага й недолік. Китай загнав себе у глухий кут, роблячи різкі заяви про те, що не приїде на саміт. Але залишив собі поле для маневру, бо це була заява речниці МЗС, а як буде далі – хто зна", – зауважив Клочок.

Саміт миру і Китай: коротко