Представники Китаю не лише відмовилися приїжджати у Швейцарію, але й спонукають до цього інші країни. Таку думку 24 Каналу висловив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, додавши, що Пекін має вплив на світові автократії.
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На які країни вплинув Китай
Передусім мовиться про учасників БРІКС. Туди входять Бразилія, Індія, ПАР. Але цілком ймовірно, що позиція Південно-Африканської Республіки може змінитися, адже вперше з 30 років правляча партія не змогла набрати більшість у парламенті.
Також відмовитись від участі у Саміті миру можуть країни, на які Китай має економічний тиск. Варто розуміти, що такий вплив – це російська лінія, яку підтримує Пекін.
Росія діє відповідно до того, що від неї хоче Сі Цзіньпін. Вона верифікує з Пекіном всі свої дії, зокрема й посилення агресії, ескалації в Україні. Тому якщо КНР може натиснути, наприклад, на Камбоджу чи Лаос, то неодмінно це зробить,
– розповів Артур Харитонов.
Тому для Китаю зараз важливо посіяти ворожнечу, антиукраїнськість. До того ж від Пекіну залежать ще багато країн Африки. Сі Цзіньпін може когось шантажувати або пропагувати китайську модель. А його головна мета – ізолювати Україну від Європи.
"Але не вийшло. Участь у Саміті миру підтвердив і Сінгапур, і Східний Тимор, і Філіппіни. Цей перелік розширюється, але треба ще більше держав. А для того, щоб Китай не мав впливу на країни, які далеко від України, нам треба з ними працювати", – наголосив Харитонов.
Чи може Саміт миру бути успішним і без Китаю
Участі КНР визначала б подальший розвиток подій. Якби Китай підтримав Саміт миру, це означало б, що є спільне бачення щодо того, що Росія має зупинити свою агресію і Сі Цзіньпін фактично наказує це зробити.
Але маємо сценарій, коли КНР не прибуває. Тобто вказівка для Росії не надійшла. Далі перед нами невідомість, тому що є багато інших самітів, інших подій. Але навіть якщо ми орієнтувалися на присутність КНР, то все завжди можна переграти,
– зауважив Артур Харитонов.
Для України важливо акумулювати підтримку поза межами Європи. Тому візити, які провів Володимир Зеленський останніми днями, наприклад, у Філіппіни, – справді є важливими та дієвими. Треба розбудовувати співпрацю навіть зі складними регіонами, з тими країнами, з якими раніше ніхто не працював.
Останні новини про Саміт миру
- Росія усіма силами намагається зірвати проведення заходу, а допомагає їй Китай. Для цього намагаються дискредитувати саміт, переконати світових лідерів не брати у ньому участі або делегувати чиновників низького рівня. Найефективніше це вдається у країнах Африки, Азії та Південної Америки.
- У США закликали критично ставитися до відмови Китаю приїжджати на Саміт миру й не робити з цього великої проблеми. Там наголосили, що роль країни у розв'язанні конфлікту справді могла б бути корисною. Але нагадали про зв'язки Пекіна та Москви в оборонній сфері.
- В Офісі Президента України також відреагували на відмову Китаю приїхати у Швейцарію. Михайло Подоляк наголосив, що бажано було б, аби представники Пекіна відвідали саміт. Адже їхня відсутність показує, що вони підтримують концепт Росії, який передбачає ігнорування усіх правил та міжнародних норм.