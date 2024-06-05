Представители Китая не только отказались приезжать в Швейцарию, но и побуждают к этому другие страны. Такое мнение 24 Каналу высказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, добавив, что Пекин имеет влияние на мировые автократии.

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На какие страны повлиял Китай

Прежде всего говорится об участниках БРИКС. Туда входят Бразилия, Индия, ЮАР. Но вполне вероятно, что позиция Южно-Африканской Республики может измениться, ведь впервые с 30 лет правящая партия не смогла набрать большинство в парламенте.

Также отказаться от участия в Саммите мира могут страны, на которые Китай имеет экономическое давление. Стоит понимать, что такое влияние – это российская линия, которую поддерживает Пекин.

Россия действует в соответствии с тем, что от нее хочет Си Цзиньпин. Она верифицирует с Пекином все свои действия, в том числе и усиление агрессии, эскалации в Украине. Поэтому если КНР может нажать, например, на Камбоджу или Лаос, то непременно это сделает,

– рассказал Артур Харитонов.

Поэтому для Китая сейчас важно посеять вражду, антиукраинскость. К тому же от Пекина зависят еще много стран Африки. Си Цзиньпин может кого-то шантажировать или пропагандировать китайскую модель. А его главная цель – изолировать Украину от Европы.

"Но не получилось. Участие в Саммите мира подтвердил и Сингапур, и Восточный Тимор, и Филиппины. Этот перечень расширяется, но надо еще больше государств. А для того, чтобы Китай не имел влияния на страны, которые далеко от Украины, нам надо с ними работать", – подчеркнул Харитонов.

Может ли Саммит мира быть успешным и без Китая

Участие КНР определяло бы дальнейшее развитие событий. Если бы Китай поддержал Саммит мира, это означало бы, что есть общее видение относительно того, что Россия должна остановить свою агрессию и Си Цзиньпин фактически приказывает это сделать.

Но имеем сценарий, когда КНР не прибывает. То есть указание для России не поступило. Далее перед нами неизвестность, потому что есть много других саммитов, других событий. Но даже если мы ориентировались на присутствие КНР, то все всегда можно переиграть,

– заметил Артур Харитонов.

Для Украины важно аккумулировать поддержку за пределами Европы. Поэтому визиты, которые провел Владимир Зеленский в последние дни, например, в Филиппины, – действительно важны и действенны. Надо развивать сотрудничество даже со сложными регионами, с теми странами, с которыми раньше никто не работал.

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