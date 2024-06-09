Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Китай может отправить на саммит "наблюдателя". Это нужно Си Цзиньпину для того, чтобы видеть ситуацию изнутри.

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Может ли Китай передумать и поехать на саммит

Китай очень последователен в своих целях – он стремится к экономическому партнерству со странами Евросоюза. Именно поэтому Си совершил визиты в несколько европейских стран накануне, в частности во Францию.

Пекин еще не решил окончательно – будет или нет. Хотя звучали заявления, что они не признают этот саммит, потому что там не будет присутствовать Россия. Предполагаю, что еще рано ставить точку в этом вопросе, хотя и были официальные комментарии от пресс-секретаря МИД, что Китай будет отсутствовать,

– предположил Клочок.

Так, Пекину важно говорить с теми же Соединенными Штатами, чтобы понимать, как война России против Украины может повлиять на экономическую стабильность, ведь это для Китая – очень важный вопрос. Кроме того, у Китая появился мощный конкурент – Индия, поэтому Пекину надо не допустить усиления санкций против себя.

"Это (обсуждение, как можно завершить войну – 24 Канал) не может произойти без Китая и Китай это прекрасно понимает. Для него это одновременно преимущество и недостаток. Китай загнал себя в тупик, делая резкие заявления о том, что не приедет на саммит. Но оставил себе поле для маневра, потому что это было заявление пресс-секретаря МИД, а как будет дальше – кто знает", – заметил Клочок.

Саммит мира и Китай: коротко