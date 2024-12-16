Кадровые офицеры сопротивляются хорошему, – экс-боец "Магуры" о конфликте Маркуса и Шаламаги

Недавно бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус нарушил полуторагодичное молчание после своего резонансного рапорта. Военный опубликовал ряд разоблачительных видео, содержащих обвинения в адрес нескольких своих бывших командиров, в частности действующего заместителя командира бригады Ивана Шаламаги и экс-командира Александра Сака.

Оба – Иван Шаламага и Александр Сак – являются кадровыми офицерами. В интервью Radio NV экс-военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Максим рассказал, почему кадровые офицеры часто сопротивляются прогрессивным изменениям, передает 24 Канал.

Смотрите также Даст больше мотивации: Зеленский рассказал о нововведениях в Армия+

Боятся стать ненужными

По словам военного, кадровые офицеры зациклены на построении карьеры. Поэтому, когда приходят гражданские, которые разбираются во многих вещах лучше них, те чувствуют конкуренции.

Гражданский может предложить альтернативное, более действенное, решение какой-то задачи. А офицер будет упорно настаивать на своем.

"Они просто не дают произойти хорошему, потому что станут ненужными", – говорит Максим.

По его мнению, хороший менеджер, если его научить военному делу, может гораздо лучше организовать работу в армии, чем кадровый офицер. Боец объяснил, что главное в армии – уметь общаться с людьми и налаживать с ним связи.

К слову, народный депутат Роман Костенко прокомментировал конфликт Шаламаги и Маркуса.