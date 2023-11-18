Трагедия в Броварах: почему министр Монастырский в тот день решил лететь вертолетом
В Броварах 18 января разбился вертолет, в котором находилось руководство МВД, включая министра. Нынешний глава министерства рассказал, почему в тот трагический день Денис Монастырский полетел вертолетом.
Игорь Клименко в документальном фильме-портрете об украинском министре МВД "Дневник Монастырского" рассказал, что было запланировано на тот трагический день – 18 января 2023 года, пишет 24 Канал.
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Почему Монастырский в день трагедии полетел вертолетом
Он должен был в Изюме наградить нацгвардейцев. Потом он должен был заехать в Донецкую область, затем – в Днепропетровск. Тогда, помните, тоже ракета врага попала в жилой дом и он хотел побывать на этом месте. Поэтому он полетел на вертолете,
– рассказал нынешний глава МВД Игорь Клименко.
Чиновник отметил, что вертолетом передвигаться чуть быстрее.
Кратко о трагедии в Броварах
- 18 января 2023 года в Броварах под Киевом упал вертолет, на борту которого было руководство Министерства внутренних дел. К сожалению, все, кто был в вертолете, погибли.
- Трагедия унесла жизни главы МВД Дениса Монастырского, первого заместителя министра Евгения Енина, государственного секретаря министерства Юрия Лубковича, их помощников, а также 3 члена экипажа ГСЧС.
- Кроме того, вертолет упал на детский сад и унес жизни еще и мирных жителей. В частности, по данным ГСЧС, всего погибли 16 человек, из них трое – дети. Раненые получили 30 человек (из них 12 детей), которых госпитализировали в больницы.
- Из-за трагедии подозрение вручили 5 работникам ГСЧС в нарушении правил безопасности полетов, что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения.
- Речь идет о начальнике Управления авиации и авиационном поиске и спасении ГСЧС Украины, и.о. командира части, заместителя командира по летной подготовке, командира авиационной эскадрильи, начальника службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.