Кулеба рассказал, почему страны Европы заинтересованы в поражении России

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в войне против России. Наше государство является гарантом безопасности, поэтому страны Европы заинтересованы в победе Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что страны Центральной Европы, как никто другой, заинтересованы в том, "чтобы навсегда остановить реваншистскую Россию и изгнать российских террористов из нашего безопасного и социального пространства".

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Что ждало бы Украину, если бы россияне захватили Киев

Кулеба сказал, что если бы российский план "Киев 2022" реализовался, то мир снова увидел бы Прагу 1968 и Будапешт 1956. И, возможно, говорит министр, это было бы в еще более бесчеловечной и кровавой форме.

Справка. 21 августа 1968 года началась оккупация Чехословакии войсками так называемого Варшавского договора (войсками СССР). В тот день на территорию Чехословакии ворвалось 6300 танков, а также тысячи советских воинов, многие из которых не знали, в какую страну и с какой целью они прибыли.

По отдельным данным, до полумиллиона советских войск было размещено по всей стране, а в городе Миловице развернул свою работу штаб Центральной группы войск.

По его словам, фальшивые предложения России по переговорам – это ловушка для Украины, Европы и всего мира.

Напавшие на суверенную страну убийцы и террористы пытаются выдать себя за миротворцев. Москва не стремится к справедливому и устойчивому миру. России нужен период охлаждения, чтобы восстановить свой военный потенциал, а затем возобновить агрессию с новой силой,

– заявил министр.

Он отметил, что если международное сообщество согласится выполнять Устав ООН, то Россия должна будет начать реальные переговоры и вывести свои войска из всех украинских территорий.

Кулеба убежден, что только совместными усилиями мир заставит Москву вернуться в дипломатию, уважать международное право и наконец завершить эту войну – не новой отсрочкой, а продолжительным миром.

Как мир помогает Украине противостоять России