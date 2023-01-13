Кулеба рассказал, почему страны Европы заинтересованы в поражении России
Источник:Denik.cz
Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в войне против России. Наше государство является гарантом безопасности, поэтому страны Европы заинтересованы в победе Украины.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что страны Центральной Европы, как никто другой, заинтересованы в том, "чтобы навсегда остановить реваншистскую Россию и изгнать российских террористов из нашего безопасного и социального пространства".
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Что ждало бы Украину, если бы россияне захватили Киев
Кулеба сказал, что если бы российский план "Киев 2022" реализовался, то мир снова увидел бы Прагу 1968 и Будапешт 1956. И, возможно, говорит министр, это было бы в еще более бесчеловечной и кровавой форме.
Справка. 21 августа 1968 года началась оккупация Чехословакии войсками так называемого Варшавского договора (войсками СССР). В тот день на территорию Чехословакии ворвалось 6300 танков, а также тысячи советских воинов, многие из которых не знали, в какую страну и с какой целью они прибыли.
По отдельным данным, до полумиллиона советских войск было размещено по всей стране, а в городе Миловице развернул свою работу штаб Центральной группы войск.
По его словам, фальшивые предложения России по переговорам – это ловушка для Украины, Европы и всего мира.
Напавшие на суверенную страну убийцы и террористы пытаются выдать себя за миротворцев. Москва не стремится к справедливому и устойчивому миру. России нужен период охлаждения, чтобы восстановить свой военный потенциал, а затем возобновить агрессию с новой силой,
– заявил министр.
Он отметил, что если международное сообщество согласится выполнять Устав ООН, то Россия должна будет начать реальные переговоры и вывести свои войска из всех украинских территорий.
Кулеба убежден, что только совместными усилиями мир заставит Москву вернуться в дипломатию, уважать международное право и наконец завершить эту войну – не новой отсрочкой, а продолжительным миром.
Как мир помогает Украине противостоять России
- Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что его страна не против передать Украине указанное вооружение. Однако для такой передачи необходимо создать соответствующий общий европейский проект. Он должен быть направлен в помощь Украине.
- 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать нам роту танков Leopard 2. Сделает он это в рамках международной коалиции.
- Кроме передачи современных танков, Польша также намерена оказывать давление на других западных партнеров, чтобы они также передали их Украине. Все потому, что поражение Украины будет означать поражение Польши, ведь Россия не остановится на нашем государстве.
- Канада решила усилить нашу противовоздушную оборону и решила приобрести NASAMS. Комплекс противовоздушной обороны страна купит у США, а затем передаст его на нужды Украины.