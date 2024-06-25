Баллада о не черно-белом мире

После саммита мира появилось немало карт, на которых окрашены страны, подписавшие или не подписавшие коммюнике. Карты – это хорошо. Плохо, что к картам появилось немало комментариев, утверждающих, что мир окончательно поделился на две группы стран, – следовательно, мы приближаемся к мировой войне.

Статус-кво в мире и желание Китая его изменить

"Вот он, черно-белый мир – восклицают комментаторы, – окончательно оформился. С одной стороны наши хорошие, с другой стороны – не наши плохиши".

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Если бы Владимир Путин и Си Цзиньпин читали такие комментарии, они бы очень радовались, потому что это и есть та картина мира, которую они пытаются навязать всей планете. Специально для этого они изобрели и ввели термин "глобальное большинство" – такой же некорректный, как и "Глобальный Юг", но с подчеркиванием, что они объединяют 7 миллиардов людей против восьмого "золотого миллиарда". Именно так толкуют карты наши комментаторы.

Не делаем подарков Путину и Си и не принимаем безусловно их нарратив, а попробуем разобраться. Ведь мечта любого авторитарного режима – это некритическое принятие людьми их нарративов.

Начну с того, что каждая страна руководствуется в международной политике прежде всего собственными интересами. Есть и другие факторы, в частности ценностные, но прежде всего интересы.

Мировой расклад заключается в том, что есть группа стран (назовем их условно "Запад", хотя туда входит, например, Австралия), которые имеют ренту развития – они в свое время вложились в то, чтобы достичь более высокого уровня развития, и эта инвестиция помогает им сейчас снимать сливки. Эти страны заинтересованы прежде всего в сохранении статус-кво.

И есть страна, равновеликая всему Западу, которая хочет изменить этот статус-кво, занять место гегемона, который снимает мировую ренту. Вы уже догадались, что это Китай. Китай питается как объективными потребностями своего развития (ибо он в значительной степени еще беден и отстал), так и субъективными факторами: традиционными мифами о собственном превосходстве, образами прошлых столетий и ресентиментом.

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70% населения мира безразлично на противостояние гегемонов

Итак, есть те, кто хочет сохранить статус-кво, и те, кто хочет его изменить. Но действительно ли мир распадается на две категории?

Очевидно, нет, потому что есть огромное количество стран, которым противостояние между старым гегемоном и новым претендентом не сулит никаких выигрышей и ничего хорошего не несет. И это 70% населения мира. Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, арабский мир, Африка и другие ничего не выиграют ни от продолжения западного доминирования, ни от введения китайского доминирования.

У них свои интересы, часто тактические: уберечься от участия в опасном противостоянии гегемонов и при этом что-то выторговать для себя, может, даже с обеих сторон. Улучшить собственное положение в собственном регионе. Воспользоваться порядком и хаосом для собственной игры. Или им просто все равно.

Все еще сложнее. Китай хочет доминировать в мировой политике, но так, чтобы сохранилось высокое благосостояние США и Европы и свободная торговля с ними – от этого зависит китайская экономика. Активнее ссориться с Западом и одновременно активнее торговать с ним – такова китайская политика.

Китаю очень не нравится формирование мировой антироссийской коалиции под руководством США. Вот почему столько усилий были потрачены на срыв саммита мира, сокращение представительства на нем и размывание итогов.

Заметьте Может ли еще Россия победить?

Страны, которые не приехали на саммит или не подписали коммюнике, руководствовались собственными интересами: поторговаться со сторонами, чтобы получить что-то для себя, в идеале с двух рук. Или просто не засветиться в этой истории, чтобы сохранить свободу маневра на будущее. Умная обезьяна не вмешивается в драку льва с леопардом, но подбирает падаль за обеими.

Где в схеме мира Украина и Россия

Где в этой схеме Россия? А ее интересы никому не интересны, так же как и интересы Украины. Китай, например, использует шанс сделать Россию максимально зависимой (в перспективе перебрать контроль над ее ресурсами и уж точно вернуть себе то, что считает историческими землями), а пока покупает российские ресурсы за бесценок.

Африке, Южной Азии, Латинской Америке на Россию преимущественно плевать. Кто-то мечтает недорого получить российские технологии, другим нужны редкие ресурсы. В этой игре каждый сам за себя. (Подумайте, какой была бы политика Украины в случае нападения Венесуэлы на Гайяну, ну или Ирака на Кувейт).

Что касается Украины, то ее за пределами Западного мира вообще не воспринимают как субъекта с собственными интересами. Кто-то купился на российский нарратив, что Украина лишь площадка, на которой НАТО воюет с Россией. Кто-то считает, что большие страны имеют право на "зоны исключительных интересов".

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Многие бывшие колонии воспринимают Украину как союзника США и Европы, то есть плохих колониалистов, тогда как Россия является правопреемницей СССР – хороших антиколониалистов. Итак, Украина является другом зла и врагом добра, то есть злом в чистом виде. (Не могу удержаться от замечания, что вот куда заводят взгляды на мир как на черно-белый, двухполярный).

Как можно изменить эту ситуацию? Активно продвигая антиколониальную повестку дня на международных площадках. Россия является последней крупной колониальной империей, которая должна быть деколонизирована. Это ключ к взаимопониманию с десятками стран мира, которые сами сравнительно недавно были колониями.