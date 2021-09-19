Почему мозолится тема встречи Зеленского и Путина: аналитик назвал причину

Тема встречи руководителей двух стран на высшем уровне мозолится начиная со следующего дня, когда закончился саммит "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

С тех пор продолжается риторическая игра со стороны Кремля, что "мы готовы разговаривать с Украиной, но только на наших условиях". Об этом в комментарии 24 каналу рассказал аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский.

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Дипломатическая игра

По словам Петра Бурковского, российская позиция регулярно меняется. Сначала кто-то из спикеров РФ говорит: "Да, мы готовы встретиться с Украиной". Через некоторое время они заявляют: "Нет, Украина не готова встречаться. Она не идет на уступки, она ничего не выполняет, она во всем виновата".

Есть игра и с украинской стороны, со стороны президента Украины и его советников, говорится в первую очередь о главе ОП Андрее Ермаке. В 2019-2020 годах было такое мнение, что когда мы встретимся с Путиным, то мы сможем все урегулировать. Уже сейчас иллюзий таких нет, к счастью, но идет дальше эта дипломатическая игра, кто с кем встретится, когда и на каких условиях,

– отметил эксперт.

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский / Фото Демократических инициатив

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