Почему мозолится тема встречи Зеленского и Путина: аналитик назвал причину
Источник:24 канал
Тема встречи руководителей двух стран на высшем уровне мозолится начиная со следующего дня, когда закончился саммит "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
С тех пор продолжается риторическая игра со стороны Кремля, что "мы готовы разговаривать с Украиной, но только на наших условиях". Об этом в комментарии 24 каналу рассказал аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский.
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Дипломатическая игра
По словам Петра Бурковского, российская позиция регулярно меняется. Сначала кто-то из спикеров РФ говорит: "Да, мы готовы встретиться с Украиной". Через некоторое время они заявляют: "Нет, Украина не готова встречаться. Она не идет на уступки, она ничего не выполняет, она во всем виновата".
Есть игра и с украинской стороны, со стороны президента Украины и его советников, говорится в первую очередь о главе ОП Андрее Ермаке. В 2019-2020 годах было такое мнение, что когда мы встретимся с Путиным, то мы сможем все урегулировать. Уже сейчас иллюзий таких нет, к счастью, но идет дальше эта дипломатическая игра, кто с кем встретится, когда и на каких условиях,
– отметил эксперт.
Аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский / Фото Демократических инициатив
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Встреча Зеленского и Путина: что известно
- Еще в апреле 2021 года Владимир Зеленский предложил Путину встретиться на Востоке Украины.
- В ответ Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому встретиться с боевиками.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская сторона полностью готова к встрече, а Кремль ее не хочет.
- Спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что президенты встретятся только для того, чтобы обсудить Крым.
- В начале сентября Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к встрече. Однако у Путина заявили, что обсуждать Крым и Донбасс не будут.