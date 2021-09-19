З того часу триває риторична гра з боку Кремля, що "ми готові розмовляти з Україною, але тільки на наших умовах". Про це в коментарі 24 каналу розповів аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський.

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Дипломатична гра

За словами Петра Бурковського, російська позиція регулярно змінюється. Спочатку хтось з речників РФ каже: "Так, ми готові зустрітися з Україною". Через деякий час вони заявляють: "Ні, Україна не готова зустрічатися. Вона не йде на поступки, вона нічого не виконує, вона у всьому винна".

Є гра і з українського боку, з боку президента України і його радників, мовиться першочергово про голову ОП Андрія Єрмака. У 2019-2020 роках була така думка, що коли ми зустрінемося з Путіним, то ми зможемо все врегулювати. Уже зараз ілюзій таких немає, на щастя, але йде далі ця дипломатична гра, хто з ким зустрінеться, коли та на яких умовах,

– зазначив експерт.

Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський / Фото Демократичних ініціатив

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