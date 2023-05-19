Почему невозможно уничтожить Patriot?

В Воздушных силах Украины посоветовали не беспокоиться о судьбе комплекса Patriot, который, по словам Шойгу, был уничтожен российской ракетой "Кинжал". Это сообщение минобороны России стало настоящей сенсацией войны. Оказывается, с помощью "Кинжала" можно уничтожить целую батарею Patriot.

Один "Кинжал" не уничтожит Patriot

В Воздушных силах Украины объяснили, что с помощью одной ракеты "Кинжал" это сделать просто невозможно. Ведь Patriot – это и пункт управления, и целых 8 пунктов запуска ракет. Все эти элементы расположены на расстоянии.

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Поэтому с одной стороны Patriot более уязвим перед российскими ракетами, чем другие системы ПВО, которые имеют гораздо большую мобильность. А с другой стороны – Patriot уничтожить гораздо труднее, потому что его элементы не расположены друг возле друга.

То есть даже попадание ракеты в один из элементов системы никак не влияет на ее работоспособность в будущем.

Даже если предположить, что "Кинжал" мог повредить один из элементов такой системы, в дальнейшем этот компонент могут просто отремонтировать. Официально США не подтвердили информацию об ударе по Patriot. Однако, по сообщениям из анонимных источников, сейчас США и Украина обсуждают вопросы ремонта этого элемента системы. Мол, где его лучше ремонтировать – в Украине или за границей. В США подчеркнули, что в любом случае помогут с ремонтом.

В России больше нет оружия, которым можно пугать НАТО

Зачем министр обороны России Сергей Шойгу делал столь громкие заявления? Советую его понять. Ведь оказалось, что все то, о чем громко рапортовали Владимиру Путину – просто очередной фейк. Приблизительно такой же, как фейк о второй армии мира, которая за считанные дни "захватит" украинскую столицу.

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Когда оказалось, что Patriot может бороться и с "Кинжалами", и с "Калибрами", и что у России нет таких ракет, которые не могут сбить американские средства ПВО, это стало серьезным ударом по репутации России, ее армии, и Путина.

Речь даже не о войне с Украиной, а о том, что у России нет оружия, которым можно пугать НАТО. В Альянсе есть гораздо более современное и более эффективное оружие, чем у России. В войне с Украиной вся репутация российского ВПК просто оказалась в грязи. Теперь главным российским оружием является вовсе не то, что производят на российских военных заводах, а то, что Москве – какой позор – приходится закупать у Ирана.

Сказки от Шойгу

Россияне собирались воевать с Украиной так, как до этого воевали с Сирией. Они забыли, что на территории Сирии им противостояли повстанческие отряды, не имевшие столь эффективных средств борьбы с российскими самолетами и ракетными системами, которые имеют ВСУ. А то б и сирийские повстанцы уничтожили и россиян, и их ужасного ставленника – дамасского мясника Башара Асада. В Украине не так получилось, как думалось.

Теперь Путин может спросить у Шойгу, почему за время подготовки большой войны с Украиной не было сделано ничего, чтобы добиться реальных военных преимуществ, почему в противостоянии с Западом Россия отстает. Теперь с точки зрения американских или европейских военных над российскими современными разработками можно только насмехаться.

Как теперь к России и ее вооружениям будут относиться страны Глобального Юга, которые считали ее серьезным государством?

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В этой ситуации Шойгу нужно придумывать сказки, как он одной ракетой уничтожил американскую систему Patriot и громко докладывать об этом по российскому телевидению, надеясь, что если не все зрители поверят в сказки дедушки Сергея, то по крайней мере, в них поверит другой дедушка – президент России Путин.

Единственным реальным козырем России в этом мире остается ядерное оружие и готовность отправиться в ад, уничтожая вместе с этим весь цивилизованный мир. Вряд ли после поражений остального оружия российские руководители на такое пойдут.