Есть две причины: почему Украина не может сразу сбивать все входящие в воздушное пространство ракеты

В Воздушных силах назвали две причины, по которым невозможно мгновенно перехватывать российские ракеты и дроны. В ВСУ также объяснили, какой самолет необходим для усовершенствования украинского ПВО.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, как именно работает украинское ПВО и почему невозможно покрыть всю территорию страны с имеющимися ресурсами. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Почему Украина не может сбивать российские ракеты сразу

Причин, почему украинское ПВО не может сразу перехватывать все ракеты России, Юрий Игнат назвал две:

Во-первых, линия фронта чрезвычайно велика – по состоянию на 9 мая она достигает примерно 2,5 тысяч километров, и имеющихся у Украины ресурсов недостаточно, чтобы покрыть ее всю.

Вторая причина, которую назвал полковник – необходимость постоянно перемещать силы ПВО, чтобы враг не узнал об их расположении.

Полковник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что опасности следует ожидать не только со стороны России, но и от Беларуси – вооруженная агрессия от северного соседа уже была в начале полномасштабного вторжения.

Далее есть территория северных областей, с Россией – это Черниговская, Сумская, Харьковская области; далее линия боевого столкновения на Востоке, побережье Черного моря и Приднестровье. Атаки могут происходить, и они происходят, по разным направлениям,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Также спикер Воздушных сил напомнил, что Украина подвергалась атакам даже со стороны непризнанного Приднестровья и Молдовы – и для того, чтобы покрыть все воздушное пространство Украины, нужно огромное количество боевых систем ПВО, которых пока у Украины нет.

Еще одна причина, по которой не удается сбивать российские ракеты сразу – постоянное перемещение систем ПВО для того, чтобы враг не знал об их расположении. Игнат подчеркнул, что сейчас украинские системы ПВО организованы таким образом, чтобы прикрывать локально крупные города, важные государственные учреждения.

Самолеты F-16: почему они нужны для успешной работы ПВО

Юрий Игнат также рассказал, какой именно техники не хватает украинской ПВО. Для того чтобы усовершенствовать систему, Украине необходимы самолеты F-16.

"Именно поэтому самолет F-16 может дополнить существующую постоянно усиливающуюся систему противовоздушной обороны и с воздуха защищать нас от ракет тап дронов", – сообщил он.

Также представитель Воздушных сил отметил, что самолеты этой модели могут оперативно взлетать на угрожающее направление и отрабатывать по воздушным целям.

Ракетные обстрелы: последние новости

В ночь на 9 мая оккупанты запустили по Украине 25 ракет – 23 из них удалось сбить силам ПВО. О последствия ракетного удара рассказали в ОП. В Черкасской области взрывная волна повредила окна противотуберкулезного диспансера, врачам пришлось эвакуировать пациентов; в Киеве обломки ракеты рухнули в Голосеевском и Шевченковском районах.

Из-за российского "победобесия" Вооруженные Силы Украины призвали избегать скоплений людей 9 мая – военные убеждены в планах России терроризировать мирное население.

Politico опубликовало новые спутниковые снимки с разрушениями из-за войны. Некоторые украинские города в руинах, от зданий остались сами каркасы.

Самолет F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon) – это многоцелевой легкий истребитель, используемый в воздушных силах США. Сейчас в Белом доме утверждают, что передача F-16 "не ко времени", однако некоторые страны ЕС, в частности Польша и Нидерланды, готовы передать Украине свои самолеты, если получат разрешение от НАТО.