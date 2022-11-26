Служат не Богу и людям, а Путину и ФСБ, – Давидюк объяснил, почему нужно запретить УПЦ МП

Служба безопасности Украины приступила к проверке УПЦ МП. Это необходимый процесс для нашего государства, ведь УПЦ МП – не украинская и даже не православная церковь, а исключительно русская.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк. По его словам, необходимо, чтобы к СБУ присоединились еще наши юристы и депутаты.

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РПЦ имеет право на существование, но в России

Политолог подчеркнул, что необходимо признать системность работы УПЦ МП, ведь тогда можно будет признавать вещи, которые они делали на протяжении десятилетий, а именно поднимать вопросы коллаборационизма церкви в пользу другого государства. И делать это системным решением, потому что сейчас "ловят" отдельно взятых священников.

Так, ни одна другая церковь не встречала так рьяно российские войска, не готовила агитационные листовки или списки военных Вооруженных Сил Украины для врага, как УПЦ МП. Поэтому наше государство должно мирно и официально закрыть религиозный вопрос в свою пользу.

Все эти рассказы, что русская церковь имеет право на существование, имеет, но в России. А в Украине должна быть украинская церковь,

– подчеркнул Давидюк.

Украина не должна повторить ошибки Черногории

"Мы не должны повторить ошибки Черногории. Сербия и сегодня манипулирует Черногорией – каждый раз, когда правительство или парламент принимает "ненужные решения", сербы выводят священников на митинги и начинают "качать" церковно-религиозный вопрос", – отметил политолог.

По его словам, СБУ – молодцы, что начали работать над этим вопросом. Однако закрыть его нужно было еще в 1991 году, поскольку УПЦ МП не имеет ничего общего с церковью и Богом – это исключительно ФСБ-шный отдел России в Украине.

Сейчас у нас есть окно возможностей, чтобы "вылить" всю правду о русской церкви для того, чтобы этот вопрос закрыть на будущее. Они – коллаборанты, которые работают против государства Украина, ненавидят его, а людей считают дураками и хотят уничтожить,

– сказал Давидюк.

По его мнению, УПЦ МП ответит за все, что было сделано в ущерб нашей стране. Этот процесс будет сложным, но Украина должна его пройти.

Давидюк объяснил, почему нужно запретить УПЦ МП: смотрите видео

Возможны ли протесты

Давидюк отметил, что митинги в поддержку УПЦ МП возможны в случае, если власти их разрешат. Ведь раньше, когда митинги проводились, делалось это с разрешения властей и таким образом создавался раскол и противостояние в стране.

Сейчас в Украине не должно быть никаких расколов, и если есть незаконные уголовные организации, то их нужно закрывать. Так, если церковь работает против государства и его людей – нужно запретить ее.

Задание (церкви – 24 канал) служить Богу и людям, а не Путину, ФСБ и России,

– подчеркнул политолог.

По его словам, если священник хочет служить Богу и людям, может пойти в ПЦУ. Но если он хочет служить ФСБ, то здесь должен работать другой механизм.

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Как должен происходить запрет УПЦ МП

Винницкий областной совет 25 ноября проголосовал за запрет Украинской православной церкви московского патриархата. По мнению Давидюка, еще несколько областных советов должны проголосовать, а дальше этим нужно заняться Верховной Раде.

Верховная Рада должна освободить русскую православную церковь от ФСБ-шников, просто запретив эту организацию,

– объяснил политолог.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина не вмешивается именно в религию – не говорит, какие молитвы читать или как служить Богу. Но работать на врага мы не должны разрешать.

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