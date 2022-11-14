Россия никогда на это не согласится, – Подоляк о размещении войск ООН на границах

Оккупанты не соблюдают международные нормы. Поэтому международные организации парализованы в Украине.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Россия будет противодействовать размещению войск ООН на границе с Беларусью.

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"Реализация международной миссии требует, чтобы Россия соблюдала международное право – а это не так. Для размещения войск ООН в определенной зоне нужно согласие обеих сторон, и Россия никогда на это не согласится", – пояснил Подоляк.

Россияне сознательно ведут геноцидную войну

По словам советника ОП, Россия влияет на многие международные организации. Это делает невозможным помощь от этих структур.

Здесь ведется геноцидная война против всех международных правил. Россияне делают это очень осознанно. Они тоже говорят это открыто. Это знают и международные партнеры, поэтому ускорили поставки систем ПВО,

– добавил Подоляк.

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