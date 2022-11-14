Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що Росія протидіятиме розміщенню військ ООН на кордоні з Білоруссю.

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"Реалізація міжнародної місії вимагає, щоб Росія дотримувалася міжнародного права – а це не так. Для розміщення військ ООН у певній зоні потрібна згода обох сторін, і Росія ніколи на це не погодиться", – пояснив Подоляк.

Росіяни свідомо ведуть геноцидну війну

За словами радника ОП, Росія впливає на багато міжнародних організацій. Це унеможливлює допомогу від цих структур.

Тут ведеться геноцидна війна проти всіх міжнародних правил. Росіяни роблять це дуже свідомо. Вони теж кажуть це відкрито. Це знають і міжнародні партнери, тому прискорили постачання систем ППО, – додав Подоляк.

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