"Украинцы гибнут каждый день на фронте": почему идея покупать снаряды только внутри ЕС не актуальна
Экс-министр обороны Литвы рассказала, что не разделяет мнений тех, кто призывает закупать снаряды только в Евросоюзе. Раса Юкнявичене объяснила причину своей позиции.
У интервью 24 Каналу литовский евродепутат от Европейской Народной Партии (ЕНП) рассказала, чем такое мышление опасно.
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Что сказала литовский евродепутат о снарядах
Я не разделяю мнений тех, кто призывает закупать снаряды только в Евросоюзе. Это очень опасное мышление: украинцы гибнут каждый день на линии фронта, и мы должны это сделать сегодня,
– заявила Раса Юкнявичене.
Она предположила, что еще вчера они должны были закупить оружие, и особенно – снаряды у тех государств, которые это имеют.
"Конечно, в Европарламенте мы недовольны тем, что настолько медленно идет политика оборонной промышленности ЕС. Европейская промышленность должна работать быстрее потому, что Россия уже перестроила свою экономику на рельсы войны", – объяснила политик.
Она добавила, что это диктатура и она не знает, чем закончится эта экономическая политика.
"Но все же мы должны быть быстрее и мы об этом всегда говорим, пишем письма и принимаем резолюции. Я думаю, что Еврокомиссия и Евросоюз все это понимает, но все происходит медленно", – объяснила Юкнявичене.
Чехия нашла снаряды для Украины
- 17 февраля чешский президент Петр Павел заявил, что они "нашли" 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель. Официальная Прага призвала союзников их быстро выкупить.
- 1 марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что они поддержат чешскую инициативу по направлению в Украину 800 тысяч боеприпасов и выделят на это 250 миллионов евро.
- Впоследствии гендиректор по вопросам оборонной политики Минобороны Чехии Ян Йиреш заверил – первые снаряды ВСУ уже могут получить вскоре.