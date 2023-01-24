Это будет вершина айсберга, – Воздушные силы о возможностях западной авиации

Для Вооруженных Сил крайне важно то, чтобы партнеры наконец-то приняли решение о предоставлении нам высокотехнологичных летательных аппаратов. Такое оружие открыло бы новые возможности для наших военных и позволило освободить все оккупированные территории.

Еще в первые месяцы полномасштабного вторжения Запад наотрез отказывался нам поставлять авиацию, в частности, истребители F-16, однако сейчас уже есть определенный прогресс в этом вопросе. В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал, почему предоставление этого типа вооружения существенно помогло бы нашему государству.

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Какими характеристиками владеет западная авиация

Игнат начал с того, что украинским дипломатам на разных уровнях уже удалось договориться о предоставлении ВСУ систем ПВО и ускорить процесс поставки танков. В то же время самолеты со всего спектра военной помощи – это вершина айсберга, однако они помогли бы нашим военным атаковать как наземные, так и воздушные враждебные цели.

Самолеты – это уже вершина айсберга, на которые рассчитывают именно Вооруженные Силы. Самолет – это манёвренный, высокоскоростной вид вооружения, который способен наносить удары, как по воздушным, так и по наземным целям.

– констатировал спикер.

Кроме того, он отметил, что на вооружении Украины есть некоторое количество авиации. Однако это в основном летательные аппараты советских времен, которые, очевидно, никогда не сравняются с высокотехнологичным западным вооружением.

Западные самолеты – высокоточные и дальнобойные. Они могут поражать цели на дальних расстояниях и делать это быстро. Это позволит существенно изменить ход боевых действий и деоккупировать наши территории,

– сказал Игнат.

Он добавил, что этот вопрос насущный и был в повестке дня с первых дней полномасштабного вторжения. Над ним работали, в частности, в Минобороны, военном руководстве Вооруженных Сил и других структурах.

Военная помощь от партнеров: Украине нужны танки и авиация