Ще у перші місяці повномасштабного вторгнення Захід навідріз відмовлявся нам постачати авіацію, зокрема винищувачі F-16, однак зараз уже є певний прогрес у цьому питання. Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів, чому надання цього типу озброєння суттєво допомогло б нашій державі.

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Якими характеристиками володіє західна авіація

Розпочав Ігнат з того, що українським дипломатам на різних рівнях уже вдалось домовитись про надання ЗСУ систем ППО та прискорити процес постачання танків. Водночас літаки зі всього спектру військової допомоги – це вершина айсберга, однак вони допомогли б нашим військовим атакувати як і наземні, так і повітряні ворожі цілі.

Літаки – це вже буде вершина айсберга, на які розраховують саме Збройні Сили. Літак – це маневрений, високошвидкісний вид озброєння, який здатен завдавати ударів, як і по повітряних, так і по наземних цілях,

– констатував речник.

Окрім того, він зазначив, що на озброєнні України є певна кількість авіації. Однак це здебільшого літальні апарати радянських часів, які, очевидно, ніколи не зрівняються з високотехнологічним західним озброєнням.

Західні літаки – високоточні та далекобійні. Вони можуть вражати цілі на далеких відстанях та робити це швидко. Це дозволить суттєво змінити перебіг бойових дій та деокупувати наші території,

– сказав Ігнат.

Він додав, що це питання є нагальним та було на порядку денному від перших днів повномасштабного вторгнення. Над ним працювали, зокрема, у Міноборони, військовому керівництві Збройних Сил та інших структурах.

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