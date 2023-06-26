"Зека подвела чуйка": эксочельщик ГУР объяснил, почему мятеж Пригожина сорвался

События 24 июня были настоящим мятежом, который Евгений Пригожин готовил заранее. Он остановился только потому, что не увидел цепную реакцию и присоединение к бунту подразделений регулярной русской армии.

Об этом 24 Каналу заявил экспредседатель Службы внешней разведки Украины и экс-глава ГУР Валерий Кондратюк. По его словам, если бы руководитель "Вагнера" не остановился, а вошел в Москву, цепная реакция, на которую он так надеялся, произошла бы.

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"Здесь можно сказать "зэка подвела чуйка": Пригожин под давлением переговорщиков дал задний ход. Если бы он зашел в Москву, эта цепная реакция произошла бы, и на его сторону начали бы переходить все остальные военные подразделения", - убежден эксначальник ГУР.

Москва не была готова к штурму вагнеровцами

У Евгения Пригожина были все шансы завершить этот переворот с кардинально иным результатом. Столица России не была готова к бунту такого масштаба: туда двинулось около 350 единиц техники, 9 танков, четыре БМП-Тигр, грады, гаубицы, зенитно-ракетные комплексы.

Это был настоящий мятеж, подтвержденный американской разведкой. Он готовился давно, и те боеприпасы, на недостаток которых постоянно жаловался Пригожин, на самом деле аккумулировались на складах у границы с Россией,

– объяснил военный эксперт.

Все, что могли сделать чиновники в Москве, – перекапывать дороги, взорвать несколько мостов. Впрочем, это лишь доказывает, что город был совершенно не готов к событиям 24 июня.

Наибольшее унижение Путина

Мятеж Пригожина показал, что позиция Владимира Путина очень слаба, а сам диктатор готов на любые унижения для того, чтобы сохранить свою власть.

"Для Украины, к сожалению, восстание закончилось до того, как основные российские силы были отведены с линии фронта и переброшены на Москву. Но произошли не менее важные вещи: Пригожин нанес личный ущерб культу личности Путина; по сути опроверг все аргументы Путина по поводу войны, в том числе и мнение о том, что вторжение было спровоцировано вероятной угрозой со стороны Украины и НАТО", – сказал экспредседатель Службы внешней разведки.

Почему Пригожин дал задний ход: смотреть видео

События посеяли сомнения у россиян по поводу смысла войны и компетенций военного руководства России. Это будет иметь долгосрочные последствия как внутри страны, так и на поле боя, заверил Валерий Кондратюк.

Что известно о мятеже Пригожина 24 июня